Rừng dương ven biển Gia Lai chết hàng loạt

Hàng nghìn cây dương (phi lao) trồng dọc bờ biển xã An Lương (huyện Phù Mỹ, Bình Định cũ) chết khô, vàng lá, nhiều diện tích có dấu hiệu lan rộng.

Ngày 17/9, trên tỉnh lộ 639, đoạn qua thôn Vĩnh Lợi, nhiều cây phi lao cao hàng chục mét, thân to cả vòng tay ôm đã trơ trụi, ngã đổ. Một số cây chết chưa lâu còn nguyên lá khô hoặc ngả vàng. Toàn bộ cánh rừng dọc hai bên đường chuyển màu xám bạc.

Diện tích dương rộng lớn đang chết dần. Ảnh: Trần Hóa

Anh Văn Bá Quý, 31 tuổi, trú thôn Vĩnh Lợi, cho biết một phần diện tích rừng từng bị cháy hồi năm ngoái, song gần đây nhiều cây khác tiếp tục chết bất thường. "Rừng dương trước đây nằm sát biển, có tác dụng chắn gió, giữ cát cho dân làng. Nay cây chết dần, bà con rất lo lắng", anh Quý nói.

Theo người dân, vài chục năm trước, phi lao bị chặt nhiều để lấy củi, khiến gió biển lùa vào thôn, mùa mưa bão thường gây tốc mái nhà cửa. Cát bay cũng vùi lấp hoa màu. Sau này, người dân dần có ý thức giữ rừng, không còn chặt phá.

Dương chết hàng loạt dọc 2 bên tỉnh lộ 639. Ảnh: Trần Hóa

Nhiều năm trước, một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại khu vực ven biển đã làm diện tích rừng dương bị thu hẹp. Khi kết thúc khai thác, họ trồng lại cây để hoàn trả cảnh quan, tạo vành đai chắn gió, nhưng nay nhiều diện tích tiếp tục suy giảm.

Ông Võ Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND xã An Lương, cho biết khoảng 1,5 ha rừng dương từng bị cháy hồi năm 2024. "Số cây mới chết có thể do nắng nóng kéo dài. Diện tích này đã được loại khỏi quy hoạch ba loại rừng và giao về xã quản lý", ông Hoàng nói.

Nhiều cây cao hàng hơn chục mét nằm bên đường chết khô. Ảnh: Trần Hóa

Theo chính quyền xã, toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn khoảng 1.000 ha, gồm hơn 600 ha rừng phòng hộ và gần 500 ha rừng sản xuất. Trong đó, hộ gia đình, cá nhân quản lý gần 400 ha, chính quyền xã quản lý hơn 90 ha.

"Thời gian tới, xã sẽ lấy ý kiến người dân, nghiên cứu phương án trồng mới diện tích dương đã chết, đảm bảo vai trò chắn sóng, giữ cát, bảo vệ dân cư", ông Hoàng cho hay.

Trần Hóa