Rummenigge: 'Barca từng là hình mẫu của Bayern'

Trong cuộc phỏng vấn báo Tây Ban Nha AS, cựu CEO Bayern Karl - Heinz Rummenigge tỏ ý tôn trọng Barca dù nhiều lần đè bẹp đối thủ ở Champions League gần đây.

- Ông nghĩ gì khi Barca chung bảng với Bayern ở Champions League mùa này?

- Tôi mỉm cười khi biết lá thăm. Tất cả cứ xoay quanh màn tái ngộ của Robert Lewandowski, nhưng tôi có nhiều ký ức khác về Barca. Trận 2-8 ở bán kết Champions League 20199-2020 là một huyền thoại nhưng còn nhiều kỷ niệm khác nữa. Chúng tôi từng đấu Barca khi Jurgen Klinsmann làm HLV và rời sân thua 0-4 chỉ sau hiệp một. Hiệp hai trận đó, chưa bao giờ tôi nhìn đồng hồ nhiều như thế trong đời mình.

Cầu thủ Bayern mừng sau trận thắng Barca 8-2 ở tứ kết Champions League ngày 15/8/2020. Ảnh: VCG

- Thế còn những ký ức vui vẻ hơn thì thế nào, chẳng hạn bán kết Champions League năm 2013?

- Đó là những trận tôi nhớ nhất. Đánh bại Barca của Lionel Messi đang trên đỉnh cao phong độ 4-0, sau đó thắng tiếp 3-0 trên sân khách. Tôi tự nhủ khi đó rằng nếu thắng Barca ở bán kết với tổng tỷ số 7-0 thì đương nhiên bạn xứng đáng vô địch Champions League. Thực tế đúng như vậy.

- Theo ông, Barca đã thay đổi thế nào, trước và sau trận thua 2-8 năm 2020?

- Suốt một thời gian dài, Barca là hình mẫu của Bayern. Tôi vẫn thường thảo luận với Uli Hoeness (Tổng giám đốc Bayern khi đó) về chuyện này. Thật không may, mọi thứ thay đổi quá nhiều trong những năm gần đây. Trận 2-8 điên rồ ở Lisbon đó là một tín hiệu. Trước đó chúng tôi khá căng thẳng, chúng tôi đã nghĩ về một trận giằng co. Trên đường về sau trận, chúng tôi rủ HLV uống bia trên xe. Toàn đội đều mong rằng niềm vui hôm đó sẽ tồn tại mãi mãi.

- Từ sản sinh tài năng đến sản sinh các khoản vay và hơn 1 tỷ USD tiền nợ, theo ông, điều gì đã xảy ra với Barca?

- Barca là một hình mẫu với lò La Masia. Họ đánh cược vào Messi - cầu thủ đưa đội bóng lên một đẳng cấp khác. Thật không may, thời gian tàn phá cậu ấy và thêm vào đó, đội bóng bị đặt ở tình trạng tài chính báo động. Tôi rất thân với Joan Laporta. Khi trở lại làm chủ tịch, ông ấy đã nói không với kế hoạch tái thiết từ từ mà muốn đẩy nhanh mọi thứ. Ít nhất lúc này, ông ấy cho thấy đội bóng vẫn là một thế lực.

- Ông thấy thế nào về độ mạo hiểm khi ban lãnh đạo Barca đem cả đội bóng đi thế chấp như cách họ đang làm?

- Tôi hiểu Joan, ông ấy rất lạc quan. Tôi cho rằng Joan là người phù hợp nhất lúc này. Ông ấy hiểu Barca hơn bất cứ ai, và là một phần của kỷ nguyên vàng cùng Pep Guardiola. Và thành thật mà nói, tại Catalunya, tiền bạc không quan trọng bằng các trận đấu. Nếu đội chơi tốt, sẽ có cách nào đó để giải quyết vấn đề. Đó là một thế giới riêng. Nhưng nếu đội bóng của mình đang gánh khoản nợ hơn 1 tỷ USD, tôi sẽ có nhiều đêm mất ngủ.

Rummenigge thời còn làm Chủ tịch điều hành Bayern chụp ảnh cùng Joan Laporta trong một dịp Bayern - Barca đối đầu ở Champions League. Ảnh: Imago

- Ông nghĩ sao khi HLV Bayern Julian Nagelsmann nói một đội bóng không thể mua cầu thủ khi không có tiền?

- Tôi vẫn thường nói thế này: thợ đóng giày chỉ nên nói về giày. Julian không nên phát biểu những câu như vậy, đó là việc của Oliver Kahn và Herbert Hainer. Tôi luôn tin rằng nên giới hạn bản thân ở chuyên môn của mình. Với Barca, họ có con đường mới của họ. Họ dùng doanh thu trong tương lai cho các khoản chi hiện tại. Barca luôn là một CLB quan trọng với bóng đá châu Âu.

- Ông dự đoán thế nào về vị trí của Barca ở bảng C Champions League năm nay?

- Tôi không dự đoán kiểu Barca chỉ xếp thứ ba trong bảng, mà mong nó xảy ra. Nhưng tôi thật sự thấy bất an về Inter sau khi chứng kiến họ chơi trận đầu vòng bảng.

- Lewandowski rời Bayern để sang Barca và có vẻ đang hòa nhập dễ dàng. Ông nghĩ sao?

- Có nhiều ý kiến về vấn đề này suốt mùa hè, nhưng phải nói rõ một điều: tại Barca, cậu ấy đang chơi quá tuyệt.

- Ông chờ đợi Bayern sẽ tiếp đón cầu thủ cũ của mình thế nào ở trận sắp tới?

- Tôi muốn Bayern và bộ phận truyền thông tri ân Lewandowski. Đừng quên cậu ấy đã ở đây tám năm, chiến thắng mọi thứ và ghi từ 35-50 bàn mỗi mùa. Hơn nữa, Lewandowski đến Bayern theo diện miễn phí và ra đi với phí chuyển nhượng 45 triệu USD. Đó là một đóng góp có ích cho Bayern.

- Thế còn những tranh cãi về sự ra đi của Lewandowski?

- Tây Ban Nha luôn trong tâm trí cậu ấy. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để cậu ấy gia nhập một đội bóng lớn. Nhưng điều đó không thay đổi thực tế rằng Lewandowski là bản hợp đồng quan trọng bậc nhất của Bayern trong 15, 20 năm qua.

- Nếu xếp theo thứ bậc, Lewandowski quan trọng cỡ nào?

- Ribery, Robben, Neuer, Lewandowski... theo thứ tự đó.

- Ông từng từ chối bán Ribery cho Madrid và nói "chúng tôi không phải đội chuyên bán cầu thủ, chúng tôi sẽ gia hạn với họ". Nếu ông còn đương chức, ông sẽ xử lý thế nào với Lewandowski?

- Đó là một thương vụ có lợi cho cả đôi bên. Bayern chi nhiều tiền mùa hè này nhưng sẽ rất tốt khi tìm được giải pháp cho Lewandowski. Bayern luôn nổi bật vì vừa chiến thắng trên sân cỏ, vừa có tài chính vững mạnh.

Rummenigge trong một lần mừng Lewandowski nhận giải Vua phá lưới Bundesliga. Ảnh: AFP

- Ông thấy sao về việc các CLB bóng đá đang chi quá nhiều tiền cho chuyển nhượng sau Covid-19?

- Ở Đức, chúng tôi vẫn đang tranh luận về vấn đề tài chính bền vững trong bóng đá. Các CĐV muốn tài chính phải được tính đến. Đây là vấn đề quan trọng trong tất cả lĩnh vực. Bóng đá không thể ngày càng chi nhiều tiền. Sau vụ Bosman, tiền chi cho chuyển nhượng đã trở thành con ốc xoắn ngày càng đi lên. Chúng ta phải cẩn thận, bởi như nhiều ngành khác, công nghiệp bóng đá không phải lúc nào cũng tạo ra lợi nhuận.

- Vậy còn việc một số đội vẫn theo đuổi dự án Super League?

- Ý tưởng này xuất hiện khi doanh thu Ngoại hạng Anh quá cao. Tôi có quan hệ dễ chịu với Florentino Perez - chủ tịch Real và cha đẻ của dự án Super League. Ông ấy luôn chỉ trích người Anh khi họ đưa các nhà tài phiệt, các quỹ đầu tư hay thậm chí rất nhiều quốc gia nhảy vào bóng đá khiến phần còn lại của châu Âu khổ sở. Đó là đặc quyền của nước Anh. Nó ảnh hưởng đến tính cạnh tranh.

- Toni Kroos nói Super League nên được tổ chức, và sớm muộn gì cũng xuất hiện. Ông nghĩ sao về điều này?

- Đó là vì cậu ấy đại diện cho Real Madrid, đội bóng ủng hộ kế hoạch này. Tôi chắc chắn Super League sẽ không được thảo luận lại giữa các đội lớn của Pháp, Đức và Anh. Một Super League không có sự góp mặt của ba giải đấu này sẽ không xảy ra. Phản ứng từ truyền thông và người hâm mộ tiêu cực đến nỗi không ai dám lật lại kế hoạch này nữa.

Cho phép tôi được nói thẳng một khía cạnh khác. Super League sẽ không tăng doanh thu các đội mà nó chỉ gây ra hai hậu quả. Đầu tiên, nó san bằng các đội bóng của Anh, Tây Ban Nha và Italy, các đội cam kết tham gia giải. Tiếp đến, sẽ không có xuống hạng, nghĩa là không có cạnh tranh. Cả hai điều này đều không phù hợp ở châu Âu, vì CĐV không muốn chúng. Bạn phải cẩn thận khi làm những việc chỉ hướng đến mục đích tài chính.

- Giám đốc Thể thao Bayern Hasan Salihamidzic đã đầu tư 140 triệu USD vào các bản hợp đồng hè này và đang được ca ngợi. Ông thấy thế nào?

- Trước đây Hassan từng bị mắng nặng nề, nên tôi rất vui khi cậu ấy đang được ngợi khen. Không có gì bất ngờ. Cậu ấy đã làm rất tốt. Tôi nghĩ Bayern sẽ vô địch quốc gia lần thứ 11 liên tiếp. Nhưng như mọi năm, tháng Hai tại Champions League sẽ quyết định nhiều điều. Chúng tôi phải kiên nhẫn.

- Ông kỳ vọng gì ở Champions League?

Có lẽ từ "ăn ba" đang được dùng quá thường xuyên. Bạn có thể mơ điều đó, nhưng Champions League là giải đấu rất cạnh tranh. Ai có thể ngờ Real Madrid lại vô địch mùa trước? Không ai giải thích được tiềm năng của đội bóng này lúc đó.

Tôi đã liên hệ với Carlo Ancelotti. Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn đi ngủ sau khi xem hiệp một trận lượt về với PSG. Sau đó tôi vui vì đã xem đến cùng. Không chỉ trận đó, cả mùa giải trước của Real Madrid tại Champions League đều kịch tính.

- Ông đã nói gì với Ancelotti?

- Tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ ông ấy. Ancelotti có sự kiên nhẫn trời phú. Ông ấy không hề may mắn. Ông ấy nói chiến thắng là nhờ trong đội có những nhân vật xuất chúng. Có thể đó là lý do. Ngoài ra, sân Bernabeu là lý do khác. Tôi từng thi đấu ở đây, từng ngồi trên khán đài và phải nói rằng các CĐV tại sân đấu này khiến tôi tôn trọng, thậm chí sợ hãi. Họ truyền lửa xuống sân bóng, biến nó thành cái vạc dầu. Đó là một điều tích cực cho bóng đá.

- Ông nghĩ gì khi Toni Kroos ra đi vào năm 2014?

- Tôi thấy hai điều. Đầu tiên cậu ấy đang có sự nghiệp tuyệt vời, nhưng thứ hai, cậu ấy đã quá cay nghiệt. Cậu ấy đã nói những điều không hay về Uli Hoeness và tôi không thích chuyện đó. Đừng quên chính Uli đã mang cậu ấy về từ năm 16 tuổi với giá 1 triệu USD . Đó là khoản phí kỷ lục cho một cầu thủ trẻ như vậy ở Bayern. Sau đó, cậu ấy được đội bóng đào tạo rồi trở thành ngôi sao của đội bóng. Vì thế, Kroos nên biết ơn Uli Hoeness.

Karl - Heinz Rummenigge đang tận hưởng những ngày an nhàn tuổi 66 sau ba thập kỷ lăn lộn với Bayern trong nhiều vai trò khác nhau. Sau khi 15 năm đỉnh cao cùng Bayern, Inter rồi Servette, ông làm Phó Chủ tịch Bayern từ 1991, rồi được bầu làm Chủ tịch Điều hành từ 2002 và sau đó kiêm luôn vị trí CEO. Chính trong giai đoạn này, Karl - Heinz Rummenigge có nhiều công sức trong việc giúp Bayern xây SVĐ mới Allianz Arena như ngày nay. Ngày 1/6/2021, Rummenigge tuyên bố Oliver Kahn là người kế nhiệm. Hiện tại, Rummenigge làm việc cho Hiệp hội các CLB bóng đá châu Âu (ECA).

Đỗ Hiếu