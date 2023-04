Rủi ro khi phẫu thuật ngực chuyển giới

Ca phẫu thuật cắt bỏ ngực cho người chuyển giới phức tạp hơn một ca nâng ngực làm đẹp thông thường, khâu chăm sóc hậu phẫu khó khăn, nguy cơ nhiễm trùng cao.

Nam, 25 tuổi, cao 1,62 m, nặng 78 kg, là một người chuyển giới nữ sang nam, chưa từng sử dụng thuốc nội tiết, hormone, hay phẫu thuật sửa ngoại hình. Do béo phì, ngực của Nam bị sa trễ mức độ 4 (mức độ cao nhất của sa trễ), chảy sệ. Nam muốn phẫu thuật cắt bỏ ngực để vẻ ngoài thành đàn ông.

Ngày 1/4, bác sĩ Phạm Duy Linh, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, cho biết phẫu thuật cắt ngực cho người chuyển giới nam rất khó khăn do phải đảm bảo sau can thiệp là một khuôn ngực phẳng, đầu vú thu nhỏ nam tính, cơ ngực cải thiện. Bác sĩ cần loại bỏ một phần hoặc toàn bộ khối mô da và mỡ ở khu vực này. Sau đó, người chuyển giới được thu gọn quầng vú, tạo hình ngực, phẳng nhằm tạo một khuôn ngực nam tính.

Với Nam, bác sĩ phải hút bỏ mỡ thừa, cắt bỏ phần mô da mỡ, tuyến vú và da thừa hai bên cho bầu ngực phẳng. So với nam giới, bầu ngực nữ tròn, núm vú to hơn nên cần thu nhỏ và định hình lại. "Kỹ thuật này rất khó, phải bóc tách mất rất nhiều thời gian", bác sĩ Linh nói và cho hay nếu không cẩn thận, người bệnh phải can thiệp nhiều lần, mất thời gian và thẩm mỹ, để lại sẹo chằng chịt.

Sau phẫu thuật, Nam phải chăm sóc vết mổ theo hướng dẫn như dùng nước muối lau rửa, thay băng hàng ngày. Các thao tác nhẹ nhàng không làm xê dịch khoang ngực. Nam phải hạn chế vận động, không di chuyển để bảo vệ ngực.

Sau 3-6 tháng, Nam có thể sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, để có cơ ngực vạm vỡ, bác sĩ khuyên Nam kết hợp tập luyện và dinh dưỡng đầy đủ, tăng cơ, giảm mỡ.

Bác sĩ Linh tư vấn cho một trường hợp muốn phẫu thuật ngực. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Hiện nay một số bệnh viện thực hiện phẫu thuật ngực cho người chuyển giới nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện kinh tế để đến bệnh viện. Họ lựa chọn các thẩm mỹ viện nhỏ, chi phí rẻ, đánh đổi tính mạng để mổ cắt bỏ ngực, nguy cơ tổn thương, nhiễm trùng, thậm chí hoại tử.

"Cắt ngực là một cuộc đại phẫu, đòi hỏi quá trình trước và sau khi phẫu thuật cần phải thực hiện đúng kỹ thuật, đầy đủ để đảm bảo an toàn tính mạng", bác sĩ nói.

Trước khi cắt ngực, người chuyển giới phải dừng hoàn toàn thói quen hút thuốc ít nhất 30 ngày, do thuốc lá làm chậm quá trình lành vết thương, tăng nguy cơ nhiễm trùng. Bệnh nhân cũng không được sử dụng một số loại thuốc tránh thai, thuốc điều trị bệnh béo phì, chữa suy tĩnh mạch hoặc các bệnh khác về đường máu. Giữ tinh thần thoải mái, ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, rèn luyện thể lực, không căng thẳng, lo lắng.

Sau phẫu thuật, hạn chế tối đa đụng chạm, nắn bóp ngực. Ở giai đoạn đầu, ngực không đều do sưng và cơ bắp ngực chưa kết nối hoàn toàn với lớp da. Do đó, nên massage nhẹ nhàng xung quanh ngực, sử dụng dây đeo giúp ngực nhanh hồi phục, ngăn ngừa sưng.

Ngưng tập thể dục, gym trong ít nhất ba tuần đầu. Vệ sinh và thay băng theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. Không tắm trong ít nhất 7 ngày đầu tiên để tránh nguy cơ gây nhiễm trùng. Sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ các chất cần thiết sẽ giúp quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi.

Khi có triệu chứng bất thường như ngực sưng lớn, chảy mủ, có mùi lạ, người chuyển giới nên đến các cơ sở y tế uy tín để kiểm tra vết mổ.

*Tên nhân vật đã thay đổi