Rủi ro khi mua nội thất thanh lý để cải tạo nhà

Dù giúp tiết kiệm chi phí so với mua mới, việc mua lại nội thất cũ để cải tạo nhà vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro về vận chuyển, tháo lắp và chất lượng sử dụng.

Chị Ngọc Anh, 40 tuổi, tại Hà Nội, từng mua lại bộ tủ bếp thanh lý trên mạng. Do khó tìm được bộ tủ có kích thước phù hợp với không gian sẵn có, chị buộc phải điều chỉnh thiết kế. May mắn, sau khi lắp đặt, hệ bếp vẫn sử dụng ổn định. Tuy nhiên, chị cho rằng việc tìm được bộ nội thất ưng ý đòi hỏi phải đi xem nhiều nơi, so sánh cẩn thận.

Anh Việt Thắng, 36 tuổi, lại không gặp thuận lợi như vậy khi cải tạo căn chung cư ở Hà Nội sau nhiều năm sử dụng. Do ngân sách có hạn, anh tìm mua lại nội thất thanh lý thay vì sắm mới toàn bộ. Sau khi tham gia các hội nhóm thanh lý nội thất trên mạng, anh thấy một căn hộ thanh lý trọn bộ nội thất 2 phòng ngủ gồm giường, tủ, kệ, bàn trang điểm bằng gỗ công nghiệp với giá chỉ 5 triệu đồng. Theo quảng cáo, đây là căn hộ mẫu, chủ nhà mua về ở nhưng muốn thay đổi nội thất nên thanh lý.

Nội thất cũ sau khi tháo dỡ thường khó giữ nguyên cấu trúc ban đầu, quá trình lắp đặt lại dễ phát sinh thiếu sót chi tiết hoặc hư hại, nhất là với các hệ tủ được gắn cố định vào tường. Ảnh: Bích Phương

Do bán với giá rẻ, chủ nhà không hỗ trợ tháo dỡ, anh Thắng buộc phải thuê đội vận chuyển đến tự tháo và chở đồ về nhà mình. Trong quá trình thao tác, đội thợ phát hiện các món nội thất được bắn đinh, bắt keo cố định vào tường, gây khó khăn trong việc tháo lắp. Do trót nhận mức giá thấp, nhóm thợ chỉ làm được vài hạng mục rồi bỏ dở chừng, buộc anh Thắng phải tìm đội thợ khác tiếp tục.

Chi phí vận chuyển và lắp đặt phát sinh ngoài dự kiến, chưa kể công tìm kiếm đơn vị thay thế làm gián đoạn kế hoạch sửa chữa. Một số chi tiết sau khi tháo ra đã bị hỏng góc cạnh hoặc rạn nứt, không thể phục hồi nguyên trạng như ban đầu. Tổng chi phí cho khâu vận chuyển, tháo lắp và xử lý các phần hỏng hóc rồi lắp đặt lên tới hơn 4 triệu đồng.

Nội thất cũ sau khi lắp đặt lại có thể tạo cảm giác hoàn chỉnh nếu nhìn tổng thể, tuy nhiên khi quan sát kỹ sẽ thấy một số chi tiết thiếu hụt như phần góc tủ bên phải trong ảnh bị mất nắp che, ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Ảnh: Bích Phương

KTS Huỳnh Xuân Hải (Công ty cổ phần Thiết kế - Xây dựng và Đào tạo Kiến Thiết Việt), cho biết, mua nội thất thanh lý có thể giúp tiết kiệm đáng kể, đặc biệt với những món mới sử dụng trong thời gian ngắn được bán lại với giá rẻ hơn 40-70%. Một số sản phẩm còn có chất lượng tốt hơn đồ mới cùng tầm giá, nhất là các vật liệu như da thật, gỗ tự nhiên, đá tự nhiên. Hình thức này phù hợp với các phong cách như Industrial, Vintage, Rustic, những kiểu thiết kế vốn không yêu cầu sự hoàn hảo, thậm chí đẹp hơn khi có dấu vết sử dụng.

Tuy nhiên, KTS cũng nhận định cách làm này có thể phát sinh nhiều chi phí nếu không tính toán kỹ. Phí vận chuyển và tháo lắp thường cao, đặc biệt với các món lớn hoặc cần di chuyển qua nhiều tầng. Đồ cũ vốn không được thiết kế riêng cho không gian mới nên dễ lệch kích thước, gây chật chội hoặc buộc phải chỉnh sửa lại. Bên cạnh đó, chất lượng cũng không đồng đều có thể gặp tình trạng mục, lún, ray trượt hỏng hoặc bong tróc bề mặt, chi phí khắc phục đôi khi vượt quá cả giá trị mua mới. Một hạn chế khác là đồ không đồng bộ về màu sắc hoặc phong cách, dễ khiến tổng thể không gian mất thẩm mỹ.

Anh Việt Thắng chia sẻ thêm, trong nhiều lần đến các kho đồ nội thất cũ, anh thấy các món đồ đã được tháo dỡ từ trước và chất thành từng cụm lộn xộn. Ví dụ, các bộ tủ bếp không còn nguyên vẹn cấu trúc như lúc gắn cố định trong nhà cũ, khi xem trực tiếp rất khó đánh giá chính xác tình trạng. Một số món có thể thiếu ốc vít, bản lề hoặc chi tiết liên kết mà không được báo rõ, dẫn đến khi mang về lắp đặt phát hiện thiếu sót, phải tự tìm mua bổ sung hoặc điều chỉnh cấu trúc, làm tốn thêm thời gian và chi phí.

Tủ bếp mua lại sau khi lắp vào không gian mới có chiều cao lệch so với trần nhà, gia chủ buộc phải bổ sung rèm che phần trên để đảm bảo thẩm mỹ, một điều thường gặp khi sử dụng nội thất cũ không thiết kế riêng theo kích thước căn hộ. Ảnh: Bích Phương

Ngoài các rủi ro trong quá trình tháo dỡ, việc vận chuyển nội thất cũ qua cầu thang, thang máy hoặc hành lang hẹp cũng là trở ngại. Với các khu chung cư cũ không có thang máy chở hàng, việc di chuyển đồ cồng kềnh buộc phải thuê thêm người khuân vác theo giờ.

KTS Huỳnh Xuân Hải cho biết, khi mua nội thất thanh lý nên ưu tiên các món ít rủi ro như bàn ăn gỗ, bàn làm việc, kệ trang trí, ghế đơn, tủ nhỏ, đèn trang trí. Các món này thường dễ tháo lắp, sửa chữa và phối hợp. Ngược lại, cần tránh các món khó kiểm soát như sofa nỉ hoặc có lò xo (dễ lún, ẩm mốc), tủ bếp (bản lề, ray trượt không khớp), giường gỗ công nghiệp (dễ phồng, mục), thiết bị điện tử và vệ sinh... những thứ này dễ phát sinh chi phí sửa cao gấp đôi giá mua.

Người mua nên yêu cầu người bán cung cấp hình ảnh chi tiết các mối nối, bản lề, bề mặt. Khi đến mua trực tiếp cần kiểm tra kỹ, đo chính xác kích thước (rộng, sâu, cao) và đối chiếu với không gian sử dụng. Với đồ nội thất lớn, cần hỏi rõ khả năng tháo lắp và chi phí cụ thể cho từng công đoạn: tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt. Thực tế, tổng chi phí này có thể chiếm tới 50-80% giá trị món đồ.

Với các sản phẩm sử dụng thường xuyên như sofa, đệm, tủ bếp, giường, người dùng nên cân nhắc mua mới để đảm bảo sức khỏe và tiện nghi sinh hoạt. Nếu mua nhiều món cùng lúc, nên tham khảo ý kiến của KTS để đảm bảo sự đồng bộ trong bố cục, màu sắc và phong cách.

Với đồ nội thất thanh lý, việc kiểm tra kỹ tình trạng sản phẩm trước khi mua là cần thiết từ ray trượt, bản lề, góc nối cho tới khả năng lắp ghép lại hoàn chỉnh. Ảnh: Bích Phương

Việc mua nội thất thanh lý chỉ thực sự hiệu quả khi người dùng có kinh nghiệm đánh giá, biết cách lựa chọn và đã xác định rõ mặt bằng sử dụng. Trường hợp mua ngẫu hứng hoặc chỉ vì giá rẻ rất dễ dẫn đến các chi phí phát sinh lớn hơn giá trị thực tế nhận được.

Bích Phương