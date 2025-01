Rủi ro khi mua chung cư giá rẻ

Hà NộiKhu căn hộ Legacy Alpha Valley tại Hòa Lạc được môi giới rao từ 33 triệu đồng mỗi m2 trong khi đây là dự án chỉ cho người làm tại khu công nghệ cao thuê, không cấp sổ.

Có nhu cầu mua căn hộ tại khu Tây Hà Nội, anh Đức Trung (quận Nam Từ Liêm) liên tục tìm giỏ hàng giá mềm khoảng 2 tỷ đồng từ cuối năm ngoái. Anh được môi giới chào mua căn hộ Legacy Alpha Valley tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc với giá bán hấp dẫn, từ 33 triệu đồng mỗi m2. Như vậy, để sở hữu căn hộ hai phòng ngủ diện tích 70 m2, anh Trung chỉ cần bỏ ra khoảng 2,3 tỷ đồng, chưa kể được chiết khấu 11% từ chủ đầu tư. Môi giới quảng cáo với anh Trung rằng "dự án có đủ tiện ích như bể bơi, công viên, siêu thị, khu vui chơi... đạt tiêu chuẩn cao cấp".

Môi giới nói thêm, từ khi ra mắt, 80% giỏ hàng đã bán hết và khách mua được hỗ trợ vay lãi suất 0% trong 18 tháng từ khi nhận nhà. Nhận định "quỹ hàng hiếm như này không còn nhiều", môi giới giục anh Trung nhanh chóng đặt cọc 100 triệu đồng cho sàn giao dịch có trụ sở tại đường Trung Kính, quận Cầu Giấy để chọn mã căn đẹp.

"Tôi bất ngờ vì không nghĩ Hà Nội còn dự án căn hộ mới rẻ như vậy", anh Trung cho hay.

Theo ghi nhận của VnExpress, nhiều tháng qua, khu căn hộ Legacy Alpha Valley liên tục được môi giới chào bán trên một số website rao vặt và mạng xã hội. Mức giá được họ chào dao động 33-35 triệu đồng mỗi m2, tương đương từ 1,5 tỷ đồng cho căn diện tích nhỏ nhất. Nhiều tin rao nêu chủ đầu tư dự án là An Thịnh Group, Mai Việt Land là đơn vị phát triển cùng với số tài khoản nhận booking 50-100 triệu đồng cho mỗi căn.

Thông tin rao bán, booking căn hộ Legacy Alpha Valley trong một nhóm mua bán. Ảnh chụp màn hình

Ông Lê Thanh Sơn, Phó trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cho biết những thông tin rao bán dự án Legacy Alpha Valley đang "gây hiểu lầm" cho người dân, tạo cơ hội để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi mua bán trục lợi bất hợp pháp.

Ông nói, dự án này được cho thuê đất đến hết ngày 22/6/2062 với mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ (thời gian sử dụng còn lại khoảng 38 năm). Mục tiêu là cung cấp cơ sở lưu trú cho nhà đầu tư, chuyên gia và người lao động thuê trong thời gian làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, giúp họ an cư đồng thời thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo ông Sơn, pháp luật về đất đai hiện hành không quy định về việc cấp sổ hồng cho người mua căn hộ lưu trú xây dựng trên đất thương mại dịch vụ. Trường hợp cho thuê căn hộ trả tiền một lần cho toàn bộ thời hạn thuê, người dân chỉ ký hợp đồng với chủ đầu tư.

Ngoài ra, Nghị định 102 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024 và Nghị định 10 về khu công nghệ cao quy định các công trình nhà ở, cơ sở lưu trú trong phạm vi ranh giới khu công nghệ cao để phục vụ nhóm đối tượng gồm chuyên gia, người lao động, nhà đầu tư (cả tổ chức và cá nhân) làm việc tại đây.

"Chủ đầu tư không được phép bán hay cho thuê các căn hộ tại dự án Legacy Alpha Valley cho tổ chức, cá nhân không làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc", ông Sơn nhận định.

Bảng hàng Legacy Alpha Valley được môi giới chào bán ồ ạt trên website rao tin vặt và mạng xã hội. Ảnh: Ngọc Diễm

Trước tình trạng rao bán ồ ạt chung cư Legacy Alpha Valley, ông Sơn cho biết Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc tuân thủ và tập trung triển khai dự án, đồng thời nghiêm cấm hành vi cung cấp thông tin sai lệch để bán hay cho thuê căn hộ không đúng đối tượng.

Ông nói thêm, ban quản lý sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu căn hộ lưu trú tại dự án đến đúng nhóm đối tượng đang làm việc ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Gần hai năm qua, Hà Nội rất khan hiếm nguồn cung căn hộ mới giá dưới 45 triệu đồng mỗi m2. Ngay cả khu vực huyện ven và tỉnh lân cận, nhiều dự án mới được tung ra với mức giá quanh 70-90 triệu đồng mỗi m2, cạnh tranh với dự án mới trong nội thành. Việc một dự án được chào giá sơ cấp (giá chủ đầu tư) từ 33 triệu đồng mỗi m2, chưa gồm chiết khấu được nhiều nhà đầu tư đánh giá "rẻ so với thị trường".

Legacy Alpha Valley nằm trong tổng thể dự án Đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và dịch vụ khu hỗn hợp, Khu công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội). Dự án gồm ba tòa (CT1,2,3), cung cấp gần 380 căn hộ.

Chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FBS 1. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 17/5/2023, người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Thanh Hương. Bà Hương cũng là Chủ tịch HĐQT của An Thịnh Group đồng thời diện pháp luật của nhiều công ty khác trong tập đoàn như Reenco Hòa Bình, Legacy Hòa Bình, Legacy Riverside. An Thịnh Group từng đầu tư nhiều dự án bất động sản tại Hà Nội và Hòa Bình như chung cư The Legacy Lê Văn Thiêm, Legacy Hill Lương Sơn...

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó chủ tịch thường trực Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), khuyến nghị người mua cần tỉnh táo trước các thông tin rao bán chung cư mới giá rẻ. Gần hai năm qua, thị trường Thủ đô gần như không còn chung cư mới nào có giá dưới 45 triệu đồng một m2 bởi các chủ đầu tư đẩy mạnh làm nhà cao cấp, hạng sang.

Theo chuyên gia, mua nhà là việc lớn với đa số người dân nên nếu vướng rủi ro có thể gây thiệt hại lớn. Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1/8/2024 đã nghiêm cấm hành vi cố ý làm sai lệch thông tin bất động sản; gian lận, lừa dối, lừa đảo trong kinh doanh địa ốc hay thu tiền trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai không đúng quy định. Môi giới cố ý cung cấp sai lệch thông tin bất động sản rao bán sẽ bị phạt từ 100 triệu đồng đến 125 triệu đồng.

Do đó, dù dự án lớn hay nhỏ, người mua có quyền yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các tài liệu, giấy tờ liên quan để chứng minh tính minh bạch và đúng đắn của dự án. Trước khi ký hợp đồng mua bán, người mua cũng cần tìm hiểu kỹ trình tự, thủ tục, thời gian sẽ được cấp sổ đỏ để xem xét các yếu tố đó có phù hợp với khả năng và nhu cầu của bản thân hay không.

Ngọc Diễm - Võ Hải