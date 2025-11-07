Rủi ro khách gặp phải khi Mỹ giảm chuyến từ 40 sân bay

Những hành khách nối chuyến sẽ gặp rủi ro như thời gian chờ đợi lâu hơn, giá vé cao hơn khi Mỹ giảm các chuyến bay từ 7/11.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 5/11 thông báo giảm 10% lưu lượng chuyến bay tại 40 khu vực "có mật độ bay cao" trên toàn quốc, khi chính phủ Mỹ đóng cửa ngày thứ 36. Đợt cắt giảm có hiệu lực từ ngày 7/11.

Các sân bay bị ảnh hưởng gồm những trung tâm trung chuyển lớn như Hartsfield-Jackson Atlanta International (Atlanta), Chicago O’Hare International (Chicago), Los Angeles International (Los Angeles).

Không chỉ những hành khách bay từ các sân bay này bị ảnh hưởng mà hệ thống vận tải hàng không trên toàn nước Mỹ sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng, theo Henry Harteveldt, chuyên gia phân tích hàng không kiêm Chủ tịch công ty nghiên cứu du lịch độc lập Atmosphere Research Group.

Hành khách chờ để check in tại sân bay Mỹ. Ảnh: Reuters

"Những hành khách nối chuyến có thể gặp rủi ro hơn, giá vé có thể tăng, chuyến bay ít hơn, thời gian chờ nối chuyến dài hơn", Shye Gilad, giảng viên Trường Kinh doanh McDonough thuộc Đại học Georgetown nói. Chuyên gia này cũng dự đoán các hãng hàng không có thể tăng giá vé để bù đắp doanh thu bị mất.

Bộ Giao thông Vận tải và FAA đã yêu cầu giảm 10% số chuyến bay. Việc cắt giảm sẽ diễn ra theo từng giai đoạn, khi các hãng bắt đầu giảm khoảng 4% số chuyến bay vào ngày 7/11, tăng lên 5% vào ngày 8/11 trước khi đạt mức 10% vào tuần tới.

Hai hãng hàng không lớn United Airlines và Delta Air Lines đã xác nhận hủy khoảng 200-220 chuyến mỗi ngày, các hãng bay khác cũng cắt giảm tương tự. "Nếu bạn định bay trong 10 ngày tới, và thật sự cần đến điểm đích đúng thời gian và không muốn bị kẹt lại, nên đặt một vé dự phòng với một hãng hàng không khác", CEO của Frontier Airlines, Barry Biffle chia sẻ trên Instagram.

Ngoài ra, du khách cũng được khuyên không nên đặt vé hạng tiết kiệm mà hãy đặt vé hạng cao hơn để có thể được đổi ngày, giờ nếu cần thiết mà không phải đóng thêm tiền.

Các hãng hàng không American, Delta, Southwest, United và Frontier đều cung cấp chính sách miễn phí thay đổi vé cho hành khách không muốn bay trong giai đoạn này.

Các chuyên gia khuyến nghị đặt vé trực tiếp với hãng hàng không thay vì qua trang web trung gian vì nếu chuyến bay bị hủy, hành khách sẽ phải làm việc thêm với bên trung gian để giải quyết - gây mất thời gian và rắc rối hơn.

Nếu bị kẹt ở sân bay, các hãng hàng không sẽ phải hoàn tiền vé cho hành khách nếu chuyến bay bị hủy nhưng họ sẽ không chi trả các chi phí khác như khách sạn, ăn uống, theo quy định của FAA vì đây không phải lỗi của hãng.

Henry cũng cảnh báo những hậu quả này có thể kéo dài ngay cả sau khi chính phủ hoạt động trở lại và tình hình di chuyển "sẽ còn khó khăn trong vài tuần tới".

Một trong số đó là kế hoạch du lịch dịp Lễ Tạ ơn của nhiều người sẽ bị ảnh hưởng hoặc hủy bỏ. Giao thông đường bộ tại Mỹ sẽ tăng mạnh do nhiều người bị hủy chuyến bay nhưng vẫn muốn về đoàn tụ gia đình trong dịp lễ này.

"Nếu hành khách ngừng đi lại, hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến các hãng hàng không hay cửa hàng trong sân bay, mà còn khiến những điểm đến du lịch bị giảm lượng khách đáng kể", theo Henry. Tình hình có thể cải thiện nếu chính phủ chấm dứt đóng cửa sớm, nhưng theo chuyên gia của Hopper, Hayley Berg, việc khôi phục sẽ không diễn ra ngay lập tức.

"Ngay cả khi chính phủ hoạt động trở lại, FAA sẽ không thể dỡ bỏ lệnh hạn chế công suất cho đến khi lực lượng kiểm soát không lưu được phục hồi đầy đủ", Hayely nói.

Ahmed Abdelghany, Phó trưởng khoa nghiên cứu tại Trường Kinh doanh David B. O'Maley thuộc Đại học Hàng không Embry-Riddle, Mỹ cho rằng ngay cả khi chính phủ mở cửa, quá trình phục hồi vẫn cần thời gian. Một số hành khách sẽ phải được hoàn tiền hoặc hoãn lại vì hệ thống không thể phục vụ cùng lúc hết lượng khách lớn. Mức độ và thời gian cắt giảm sẽ quyết định quá trình phục hồi kéo dài bao lâu.

Anh Minh (Theo USA Today)