Rủi ro giảm phát vẫn đeo bám Trung Quốc

Chỉ số giá sản xuất tháng 7 của Trung Quốc giảm mạnh hơn dự kiến, trong khi chỉ số giá tiêu dùng không đổi.

Ngày 9/8, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7. Theo đó, CPI nước này không tăng so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,4% so với tháng 6.

Lạm phát lõi (không tính giá thực phẩm và nhiên liệu vốn biến động nhiều) là 0,8%. Giá thực phẩm giảm 1,6%, mạnh hơn so với mức giảm 0,3% trong tháng 6.

"Hiện vẫn chưa rõ giảm phát tại Trung Quốc đã kết thúc hay chưa", Zhiwei Zhang - kinh tế trưởng tại Pinpoint Asset Management nhận định. Tháng trước, CPI Trung Quốc tăng 0,1% so với năm ngoái, lần đầu tiên tăng sau 4 tháng giảm liên tiếp, nhờ các nỗ lực kích thích của chính phủ.

Nhân viên tại các quầy hàng trong triển lãm thương mại ở Nghĩa Ô (Chiết Giang). Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Zhang cho biết lĩnh vực bất động sản vẫn chưa ổn định, nền kinh tế vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu bên ngoài hơn là tiêu thụ trong nước. Thị trường lao động cũng vẫn yếu.

Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 của nước này giảm 3,6% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái. PPI của Trung Quốc đã giảm liên tục hơn 2 năm qua. Số liệu ngày 9/8 cho thấy các nỗ lực của giới chức nhằm ngăn cuộc chiến giá vẫn chưa có hiệu quả đáng kể.

Trung Quốc gần đây đối mặt với áp lực giảm phát do nhu cầu trong nước yếu và dư cung trong ngành công nghiệp. Căng thẳng thương mại càng cản trở khả năng giải phóng hàng tồn kho của nhà sản xuất.

Thời tiết khắc nghiệt cũng làm tăng áp lực kinh tế cho nước này. Tháng trước, nắng nóng gay gắt bao trùm phần lớn bờ biển phía đông Trung Quốc. Trong khi đó, những trận mưa lớn hơn bình thường diễn ra ở phía bắc và phía nam.

Đầu tháng 5, giới chức tài chính Trung Quốc tung ra hàng loạt biện pháp hỗ trợ kinh tế, như hạ lãi suất tham chiếu hay giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) cho các ngân hàng. Chính phủ Trung Quốc cũng triển khai một loạt biện pháp kích cầu khác, bao gồm chương trình đổi cũ lấy mới áp dụng với ôtô, đồ gia dụng và các mặt hàng khác. Tuy nhiên, chương trình này gần đây có dấu hiệu chững lại.

Dù vậy, một số nhà phân tích cũng nhận thấy dấu hiệu áp lực giảm phát đang dịu lại. Xing Zhaopeng - chiến lược gia Trung Quốc tại ANZ chỉ ra trong tháng 7, mức giảm PPI theo tháng và CPI theo năm đã có sự cải thiện. Ông dự báo chính sách nhằm kiềm chế tình trạng cạnh tranh hỗn loạn trong các lĩnh vực như ôtô sẽ giúp PPI tăng lên từ tháng 8.

Tuy vậy, nhiều nhà phân tích khác vẫn thận trọng. Họ cho rằng nếu không có các biện pháp kích cầu hoặc cải cách phúc lợi, những chính sách hiện tại sẽ khó kéo nhu cầu thực sự lên cao. Tình trạng suy giảm kéo dài của thị trường nhà ở và quan hệ thương mại mong manh với Mỹ cũng sẽ tiếp tục gây sức ép lên tiêu dùng và hoạt động của các nhà máy.

Hà Thu (theo Reuters)