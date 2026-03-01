Rủi ro của những mối tình nhân viên - sếp

Mối tình công sở với cấp trên có thể là "bệ phóng" thăng tiến, nhưng thường biến thành "bản án" tài chính với phái nữ khi đường ai nấy đi.

Chuyện nảy sinh tình cảm nơi công sở vốn không xa lạ. Theo Hiệp hội Quản lý Nhân sự Mỹ (SHRM), hơn 25% người lao động từng hẹn hò đồng nghiệp, trong đó 18% có tình cảm với cấp trên. Tuy nhiên, đằng sau những câu chuyện lãng mạn này là một thực tế phũ phàng về tiền bạc mà ít ai lường trước.

Nghiên cứu công bố tháng 10/2025 của Emily Nix, phó giáo sư Trường Kinh doanh Marshall (Đại học Nam California, Mỹ), đã chỉ ra những tác động tài chính trái ngược giữa nam và nữ khi yêu sếp.

Khảo sát các cặp đôi "sếp - nhân viên" tại Phần Lan, bà Nix phát hiện ra rằng ở giai đoạn mặn nồng, thu nhập của nữ nhân viên tăng trung bình 6% trong vòng hai năm (chưa tính mức tăng lương định kỳ). Nếu nam giới hẹn hò sếp nữ, mức tăng lương còn cao gấp đôi, dù trường hợp này hiếm gặp hơn.

Ảnh minh họa: AI

Sự ưu ái này xuất phát từ việc người quản lý có xu hướng thiên vị người yêu trong xét duyệt thưởng, thăng chức; hoặc họ trực tiếp dành thời gian hướng dẫn giúp nửa kia nâng cao hiệu suất công việc.

Tuy nhiên, "tuần trăng mật" tài chính này lại có cái giá rất đắt. Khi mối quan hệ đổ vỡ, phụ nữ là bên chịu thiệt thòi lớn nhất. Thu nhập của các nữ nhân viên lao dốc trung bình 18% ngay trong năm đầu tiên sau khi chia tay. Nguyên nhân chính là họ thường chọn cách nghỉ việc để tránh khó xử hoặc do không chịu nổi áp lực từ môi trường làm việc. Đáng nói, hệ lụy này kéo dài khiến mức lương của họ thấp hơn đáng kể trong ít nhất 4 năm tiếp theo.

Ngược lại, nam giới hầu như không suy suyển về tài chính sau chia tay vì họ hiếm khi chịu rời bỏ vị trí.

Không chỉ mang lại rủi ro cá nhân, những mối tình quyền lực chênh lệch còn âm thầm tàn phá văn hóa công ty. Tại các doanh nghiệp nhỏ, việc sếp yêu nhân viên tạo ra cảm giác bất công, khiến tỷ lệ giữ chân các nhân sự khác giảm 6%.

Để giải quyết vấn đề, Phó giáo sư Nix đề xuất các công ty cần thiết lập "vùng cấm", loại bỏ hoàn toàn người quản lý khỏi quy trình quyết định lương thưởng đối với nhân sự mà họ đang có quan hệ tình cảm.

"Hẹn hò với sếp là một con dao hai lưỡi. Bạn có thể nhận được lợi ích ngắn hạn, nhưng năng lực và sự thành công của bạn sẽ luôn bị người khác đặt dấu hỏi", bà Nix cảnh báo.

Nhật Minh (Theo WSJ)