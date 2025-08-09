Rue De L'amour Hotel - khách sạn boutique sang trọng gần phố cổ Hà Nội

Rue De L'amour Boutique Hotel nằm trên phố Phan Đình Phùng, nổi bật với thiết kế kết hợp cổ điển, truyền thống với dáng vẻ hiện đại, sang trọng.

Nằm ngay trung tâm phố cổ Hà Nội, khách lưu trú tại đây chỉ cần vài phút đi bộ đã có thể khám phá văn hóa, lịch sử các điểm tham quan nổi tiếng của thủ đô như hồ Hoàn Kiếm, nhà thờ lớn hay chợ Đồng Xuân. Nơi đây cách sân bay Nội Bài khoảng 30 phút lái xe, thuận tiện cho cả du lịch và công tác.

Sảnh khách sạn rộng rãi, thoáng đãng với phong cách thiết kế Indochine. Ảnh: Rue De L'amour Hotel

Bước vào sảnh khách sạn, bạn sẽ được chiêm ngưỡng Crystal Cloud - tác phẩm pha lê thủ công lấy cảm hứng từ đám mây. Ánh sáng phản chiếu qua từng chi tiết tạo hiệu ứng lung linh, gây ấn tượng ngay từ phút đầu tiên.

Sảnh khách sạn Rue De L'amour mang phong cách Indochine kết hợp văn hóa bản địa Việt Nam. Chi tiết vòng vô cực và họa tiết biến thể từ cỏ 4 lá tượng trưng cho sự gắn kết, trường tồn vĩnh cửu, thể hiện ước muốn bình an và may mắn.

Nội thất trong mỗi phòng nghỉ đều chú trọng yếu tố tiện nghi, sang trọng và phản ánh di sản, văn hóa Việt. Ảnh: Rue De L'amour Hotel

Khách sạn có 57 phòng nghỉ cao cấp, mỗi phòng mang phong cách riêng biệt với điểm nhấn là tranh đầu giường được vẽ tay bởi các nghệ nhân Việt. Những bức tranh biểu tượng như bầy hạc bay hay đôi uyên ương trên cành đào mang ý nghĩa trường tồn và hạnh phúc bền lâu.

Màu chủ đạo của các phòng kết hợp giữa tông xanh ngọc lục bảo và cam cháy, tạo cảm giác ấm cúng, sang trọng. Phòng suite có bức tranh dát vàng trên đầu giường, gây ấn tượng với thiết kế phòng tắm mở, tầm nhìn ra khung cảnh thơ mộng. Các phòng tiêu chuẩn đa dạng từ giường đôi đến giường đơn, phù hợp cả nghỉ dưỡng và công tác. Vào mùa sưa nở rộ, từ ban công khách sạn, du khách có thể ngắm bình minh và những hàng cây trắng muốt trải dài trên đường Phan Đình Phùng.

Không gian nhà hàng Vạn Lịch với nhiều lựa chọn món ăn kết hợp Á - Âu. Ảnh: Rue De L'amour Hotel

Rue De L'amour còn cung cấp nhiều dịch vụ ẩm thực, giải trí đa dạng. Nhà hàng Vạn Lịch mang đến trải nghiệm ẩm thực giao thoa Á - Âu với quầy bar lấy cảm hứng từ bàn tính soroban và mái ngói âm dương. Thực khách có thể thưởng thức buffet sáng và thực đơn gọi món (à la carte) tùy sở thích.

Phòng hội nghị Diên Niên thiết kế hiện đại, trang bị sẵn âm thanh, ánh sáng, phù hợp cho các sự kiện doanh nghiệp hoặc hội thảo chuyên nghiệp. Hoặc nếu muốn tận hưởng không khí tiệc tùng, hẹn hò, Azura Sky Bar trên tầng thượng với thiết kế như tàu vũ trụ sẽ là điểm đến phù hợp. Du khách có thể thưởng thức cocktail sáng tạo, thư giãn tại bể bơi mở hoặc tận hưởng rạp chiếu phim ngoài trời khi đêm xuống.

Không gian nội thất của Rue De L'amour Hotel được thực hiện bởi Sưa Interior - đơn vị thi công có kinh nghiệm dày dặn trong các công trình cao cấp và phong cách Indochine. Nhờ đó, khách sạn được nhiều khách lưu trú đánh giá có tính thẩm mỹ cao, giữ được sự gắn kết với văn hóa bản địa, tạo bản sắc riêng giữa lòng phố cổ.

Đan Minh