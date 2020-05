Rực đỏ mùa hoa học trò

Hoa đỏ tại trường Tiểu học C Phú Hội, xã Phú Hội, huyện An Phú. Hè về, phượng nở cũng là thời điểm kết thúc năm học, mùa chia tay của nhiều thế hệ học trò. Năm nay, đây lại là lúc học sinh trở lại trường học do ảnh hưởng Covid-19.