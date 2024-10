Ruby Bảo An hát về tình đầu tuổi 18

Ruby Bảo An - từng là giọng ca nhí "triệu view" trên YouTube - ra MV "Tình đầu", đánh dấu phong cách trưởng thành ở tuổi 18.

Trích MV 'Tình đầu' - Ruby Bảo An Trích MV "Tình đầu". Video: YouTube Ruby Bảo An

Cô trở lại sau hai năm với nhạc phẩm tự sáng tác theo dòng pop, âm hưởng tươi vui, sôi động. Ca khúc là dòng tự sự của cô gái khi hồi tưởng cảm xúc ngại ngùng, bối rối trong lần đầu hẹn hò. Bảo An cho biết hoàn thành bài hát từ năm lớp 11, đến nay mới ra mắt vì muốn đánh dấu sự trưởng thành về chất nhạc, ca từ lẫn lối hát.

Trong MV do đạo diễn Trần Minh Ngân thực hiện, ca sĩ hóa thân thành thiếu nữ sống trong thế giới phép thuật, gánh chịu một lời nguyền. Theo lời của một pháp sư (nghệ sĩ Việt Anh đóng), để hóa giải kiếp nạn, cô phải tìm ra chàng trai định mệnh của cuộc đời (diễn viên Khải Hưng). Bảo An đầu tư cho sản phẩm từ kịch bản đến bối cảnh, nhiều phân cảnh lồng ghép hiệu ứng kỹ xảo, sử dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo).

Ca sĩ áp lực khi chuyển sang dòng nhạc mới, do từng gây tiếng vang với nhiều sản phẩm thiếu nhi. Bảo An cho biết đến nay, đông đảo khán giả vẫn nhớ đến cô với hình ảnh giọng ca nhí trong các MV Xúc xắc xúc xẻ, Bé chút chít, Ba ơi. "Song, tôi biết bản thân cần bước sang chặng đường mới, do đó luôn trau dồi, luyện kỹ năng thanh nhạc, sáng tác ca khúc để trở lại, sau thời gian dồn sức cho học tập", cô nói.

Tạo hình Bảo An trong MV mới. Ảnh: Di Yên

Bảo An tên đầy đủ Nguyễn Ngọc Bảo An, được gọi là "cô bé triệu view" từ lúc ba tuổi. Năm 2016, cô là gương mặt đầu tiên trong làng nhạc có MV vượt mốc 100 triệu view, với sản phẩm Xúc xắc xúc xẻ (Nguyễn Ngọc Thiện) - hiện thu hút 359 triệu lượt xem. Hai MV khác của cô gây tiếng vang, gồm Bé Chút Chít (Nguyễn Ngọc Thiện) - 142 triệu lượt xem, và Mẹ ơi tại sao (Nguyễn Đình Nguyên) - 230 triệu lượt xem.

Năm 2011, cô tham gia Đồ Rê Mí, giành giải "Thí sinh nhỏ tuổi nhất" trong lịch sử cuộc thi và "Thí sinh ấn tượng". Bảo An còn tham gia Gương mặt thân quen nhí mùa một năm 2014, đoạt giải tư. Năm 2017, cô tham gia Vietnam Idol Kids, phim điện ảnh Cô gái đến từ hôm qua, Gà trống nuôi con. Bên cạnh ca hát, Bảo An hiện theo đuổi ngành Quản trị Kinh doanh ở Đại học Ngoại thương TP HCM.

Xúc xắc xúc xẻ - Bé Bảo An MV "Xúc xắc xúc xẻ" của Bảo An. Video: YouTube Ruby Bảo An

Mai Nhật