Rửa tay đúng giảm tới 35% khả năng lây vi khuẩn, virus

Rửa tay với xà phòng đúng giảm tới 35% khả năng lây truyền vi khuẩn, virus gây bệnh tiêu chảy, chân tay miệng.

Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, trải qua giai đoạn có nhiều dịch bệnh bùng phát liên tiếp ở Việt Nam như: Covid-19, cúm A (H5N1, H1N1), tay- chân - miệng, bạch hầu... cho thấy rõ lợi ích của việc thường xuyên giữ gìn vệ sinh cá nhân, cụ thể là việc rửa tay đúng cách trong công tác phòng ngừa dịch bệnh. Thực tế chứng minh rửa tay với xà phòng là một biện pháp đơn giản, dễ làm, có chi phí thấp nhưng lại góp phần tích cực giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh lây truyền từ người sang người.

Rất nhiều căn bệnh nguy hiểm lây truyền nhanh chóng qua đường tiếp xúc tay.

Đôi tay là "phương tiện" kết nối, giao lưu tình cảm giữa người với người. Mỗi lần chạm lên một bề mặt bất kỳ, tay có thể đã mang theo lượng lớn vi sinh vật, bao gồm vi sinh vật gây bệnh, trên bề mặt đó và "phát tán" chúng ở khắp bề mặt. Mầm bệnh cũng vì vậy mà dễ dàng lây truyền từ người này sang người khác.

Rửa tay đúng làm giảm tới 35% khả năng lây truyền vi khuẩn, virus gây bệnh tiêu chảy - bệnh đã làm tử vong hàng triệu người mỗi năm trên thế giới. Việc rửa tay với xà phòng thường xuyên giúp giảm 35-47% nguy cơ các bệnh tay chân miệng, tiêu chảy, thương hàn..

Rửa tay bằng xà phòng có thể làm giảm nguy cơ mắc virus corona, vi sinh vật gây các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: tay-chân-miệng, viêm gan A, tiêu chảy... Đây đều là các loại mầm bệnh có thể bám lên tay sau khi chúng ta sử dụng nhà vệ sinh, thay tã cho em bé, xử lý các loại thịt sống đã bị nhiễm khuẩn, chạm vào bề mặt, đồ vật có dính mầm bệnh... Thói quen không rửa tay sẽ vô tình biến bàn tay mình trở thành "vật chủ" lan truyền mầm bệnh đi khắp nơi bằng việc: chạm tay vào mắt, mũi, miệng; chế biến thực phẩm và đồ uống, chạm tay lên các bề mặt, đồ vật...

Xà phòng là một hợp chất chứa axit béo este hóa và hydroxit natri hoặc hydroxit kali có tính năng tẩy rửa, có sức căng bề mặt lớn, mang tác dụng loại bỏ chất bẩn và vi sinh vật. Rửa tay với xà phòng quan trọng nhưng hiệu quả phòng bệnh vẫn sẽ không được bảo đảm nếu chúng ta không tuân thủ quy trình rửa tay 6 bước trong tối thiểu 30 giây - khoảng thời gian này cần thiết để làm sạch, rửa trôi và loại bỏ mầm bệnh trên tay.

- Bước 1: Làm ướt hai bàn tay bằng nước sạch. Thoa xà phòng vào lòng bàn tay. Chà xát hai lòng bàn tay vào nhau.

- Bước 2: Dùng ngón tay và lòng bàn tay này cuốn và xoay lần lượt từng ngón của bàn tay kia và ngược lại.

- Bước 3: Dùng lòng bàn tay này chà xát chéo lên mu bàn tay kia và ngược lại.

- Bước 4: Dùng đầu ngón tay của bàn tay này miết vào kẽ giữa các ngón của bàn tay kia và ngược lại.

- Bước 5: Chụm 5 đầu ngón tay của tay này cọ vào lòng bàn tay kia bằng cách xoay đi, xoay lại.

-Bước 6: Xả cho tay sạch hết xà phòng dưới nguồn nước sạch. Lau khô tay bằng khăn hoặc giấy sạch.

Bộ Y tế hướng dẫn 6 bước rửa tay phòng dịch đúng chuẩn bằng xà phòng và nước sạch. (Nguồn ảnh: Bộ Y tế)

Trước đó, nói về công dụng của việc rửa tay, Laurie Garrett, một phóng viên từng đoạt giải Pulitzer, viết trong cuốn sách của bà nhan đề The Coming Plague - Newly Emerging Diseases in a World out of Balance (Đại dịch sắp tới - Những bệnh mới trong một thế giới mất cân bằng) chia sẻ kinh nghiệm sống sót trong vùng dịch SARS trên tờ Foreign Policy. Laurie nói, bà luôn cố gắng tránh xa đám đông, giữ khoảng cách với mọi người xung quanh khoảng 2 m và giữ cho đôi tay luôn sạch. Ngoài việc đảm bảo các bước rửa tay đúng chuẩn, bà còn đặc biệt lưu ý mọi người nên hạn chế việc chạm tay trực tiếp lên các bề mặt công cộng sau khi đã rửa tay để tránh vi khuẩn có cơ hội bám lên da tay.