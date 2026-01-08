UAENhờ công nghệ đặc biệt, drone có thể phun xà phòng và rửa sạch xe từ độ cao mà hệ thống thông thường không thể.

Thiết bị bay không người lái được thử nghiệm cho nhiệm vụ làm sạch ôtô với khả năng hoạt động linh hoạt, và không tốn diện tích lắp đặt máy móc cồng kềnh, tốn kém. Tuy nhiên, hiệu quả làm sạch chưa được rõ ràng.

Rửa ôtô bằng drone Video: Mo Vibes

Thử nghiệm được YouTuber nổi tiếng Mo Vibes thực hiện ở Dubai trong 2025, với ít nhất ba xe được làm sạch. Cả ba xe đều là các mẫu xe sang, gồm hai chiếc Mercedes và một siêu xe Ferrari.

Một thử nghiệm tương tự cũng được thực hiện ở Dubai, bởi một công ty chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh. Theo đó, ngoài việc làm sạch ôtô, drone được áp dụng cho các dịch vụ chăm sóc, làm sạch nhiều chủ thể khác, từ cửa kính nhà cao tầng, máy bay, trạm tàu điện hay các tấm pin năng lượng mặt trời, hoặc bất cứ chủ thể nào khách hàng yêu cầu.

Hiện drone chưa được ứng dụng thực tế trong lĩnh vực kinh doanh rửa xe. Thiết bị bay không người lái này mới chỉ gắn với ôtô như một cách giúp các tài xế quan sát đường đi (khi bị tắc đường), hoặc khám phá không gian xung quanh (khi đi dã ngoại), hay để chụp lại cảnh đẹp từ trên cao. Khía cạnh ứng dụng này đã được một số hãng xe Trung Quốc đưa ra thị trường.

Mỹ Anh