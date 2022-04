Rùa khổng lồ Galapagos làm cha lần đầu ở tuổi 70

AnhHai con rùa non chào đời ở vườn thú Crocodiles of the World tại Oxfordshire là con của rùa Galapagos 70 tuổi Dirk và một con rùa cái kém 49 tuổi.