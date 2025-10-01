Rùa có đuôi dài 15 cm đi vào nhà dân

Quảng NgãiRùa nước ngọt đầu to không thể rụt vào mai, đuôi dài khoảng 15 cm đi vào nhà dân, được giao nộp cho chính quyền và kiểm lâm.

UBND xã Ba Tơ và Hạt Kiểm lâm khu vực 14 hôm 30/9 tiếp nhận và thả về rừng phòng hộ hồ Tôn Dung một con rùa đầu to (Platysternon megacephalum) có mai dài khoảng 20 cm, đuôi 15 cm.

Con rùa có đuôi dài quá nửa thân đi vào nhà dân ở xã Ba Tơ. Ảnh: Hạt kiểm lâm khu vực 14.

Trước đó, hôm 27/9, rùa vào nhà ông Mai Xuân Dung sau trận mưa lớn. Thấy chiếc đuôi của rùa dài bất thường, ông Dung tìm hiểu và biết đây là loài động vật quý hiếm, nên giao nộp.

Rùa đầu to phân bố chủ yếu ở Đông Nam Á và miền Nam Trung Quốc. Theo các nghiên cứu, đây là một trong số hiếm loài rùa có đuôi dài với chiều dài đuôi được ghi nhận khoảng 14 đến 22 cm.

Chiếc đuôi dài nhiều vảy, giống như chiếc roi, giúp rùa giữ thăng bằng khi di chuyển trên bề mặt trơn. Ngược lại, các loài rùa thông thường có đuôi rất nhỏ, gần như nằm gọn dưới mai.

Lực lượng kiểm lâm phối hợp với cán bộ xã thả rùa về con suối trong rừng phòng hộ. Ảnh: Hạt kiểm lâm khu vực 14.

Không chỉ có đuôi dài, phần đầu rùa cũng lớn, khiến chúng không thể rụt đầu vào mai như các loài khác. Thay vào đó, đầu được bao bọc bởi lớp giáp xương dày để chống lại kẻ thù.

Thức ăn của loài rùa đầu to chủ yếu là cua, ốc, cá nhỏ và côn trùng. Chúng hoạt động về đêm, ít bơi, chủ yếu leo trèo qua các ghềnh đá nên còn được gọi là rùa leo núi.

Theo Thông tư 27 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, rùa đầu to là loài thuộc nhóm IB, loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ.

Phạm Linh