Rùa cảnh khổng lồ chuyên săn cá của nông dân

Chính quyền Hong Kong phát hiện một con rùa cảnh nặng gần 100 kg bị người nuôi thả rông ra hồ, chuyên săn trộm cá của nông dân trong vùng.

SCMP ngày 7/2 đưa tin rằng các nhà động bảo vệ quyền động vật ở Hong Kong đang kêu gọi chính quyền lập danh sách các loài vật được phép nuôi làm thú cưng, sau vụ một con rùa cá sấu khổng lồ bị bỏ rơi được phát hiện là thủ phạm chuyên săn trộm cá của người dân khu Tân Giới.

Nông dân khu này gần đây liên tục báo cáo với chính quyền về việc số lượng cá nuôi trong ao giảm mạnh một cách bí ẩn, nhiều con bị cắn đứt đôi. Tới khi tháo cạn nước trong ao, người dân mới phát hiện con rùa nặng 85 kg, dài khoảng một mét.

Ông Bon Chan Chung-pong, người sáng lập nhóm hoạt động vì động vật Turtle's Inn, cho biết ông nhận được cuộc gọi thông báo rằng con rùa đã bị Cục Nông nghiệp, Thủy sản và Bảo tồn bắt tại Yuen Long hôm 13/1.

Con rùa cá sấu bị chủ bỏ rơi ở Hong Kong. Ảnh: SCMP

Ông Chan, người đã tìm hiểu về loài rùa trong ba thập kỷ, sau đó đã thương lượng để chuyển giao con rùa cho ông chăm sóc thay vì tiêu hủy nó. Loài rùa cá sấu này, có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, là loài săn mồi đầu bảng và gần như chỉ ăn thịt.

Theo ông Chan, tổ chức của ông nhận được thông tin về những con rùa bị bỏ rơi như vậy mỗi tháng, và kích thước của những con vật này ngày càng tăng lên.

"Rùa được bán với giá rẻ và chúng có thể sống sót mà không cần nhiều sự chăm sóc, thức ăn hay nước uống, khiến chúng trở thành loại thú cưng dễ bị bỏ rơi nhất", ông giải thích thêm.

Các nhà hoạt động cũng kêu gọi chính quyền phải gắn chip điện tử đối với những con rùa cảnh bán cho người dân, tăng cường xử phạt với hành vi thả rông vật nuôi ra môi trường, cũng như cập nhật quy định phòng chống ngược đãi động vật, từ đó xây dựng xã hội thân thiện với vật nuôi.

Theo sắc lệnh phòng chống ngược đãi động vật của Hong Kong, hành vi đối xử không đúng cách với động vật có thể bị phạt tù đến ba năm và phạt tiền lên đến 25.600 USD.

Theo cơ sở dữ liệu thương mại của công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), năm 2015-2024, có 177.419 con rùa cá sấu được đưa vào Hong Kong, biến thành phố này trở thành một trong những nơi nhập khẩu loài này nhiều nhất.

Ngọc Ánh (Theo SCMP, Yahoo News)