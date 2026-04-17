Rùa biển quý hiếm mắc lưới, ngư dân thả về biển

Lâm ĐồngCon rùa biển thuộc họ vích, loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam, mắc lưới của ngư dân ở vùng biển Cổ Thạch (Bình Thuận cũ) đã được gỡ và thả lại tự nhiên.

Sáng 17/4, anh Nguyễn Anh Tươi cùng người nhà thả lưới đánh cá gần bờ biển xã Liên Hương, huyện Tuy Phong. Khi kéo lưới, ngoài cá, nhóm phát hiện một con rùa biển bị mắc kẹt.

Rùa biển quý hiếm mắc lưới ngư dân Cổ Thạch sáng nay. Ảnh: Việt Quốc

Con rùa nặng gần 8 kg, còn khỏe, phản ứng mạnh khi bị chạm vào. Sau khi đưa lên thuyền, ngư dân gỡ rùa khỏi lưới, cạy bỏ các sinh vật bám trên mai và yếm rồi vệ sinh trước khi thả lại biển.

"Biết đây là loài quý hiếm nên chúng tôi thả ngay sau khi gỡ lưới, rùa bơi đi rất nhanh", anh Tươi nói.

Rùa biển sách đỏ dính lưới ngư dân Lâm Đồng Ngư dân Liên Hương gỡ lưới thả rùa về lại biển. Video: Hồng Tươi

Theo bà Lưu Yến Phi, chuyên gia rùa biển Khu bảo tồn Hòn Cau, con rùa trên thuộc họ vích (Chelonia mydas), nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm cần ưu tiên bảo tồn.

Ngư dân địa phương cho biết vào thời điểm này hằng năm, rùa biển thường vào vùng biển Tuy Phong để sinh sản, nên thỉnh thoảng mắc lưới khi đánh bắt gần bờ. Khi gặp, họ đều chủ động thả về tự nhiên.

Tư Huynh