Rùa biển hơn 100 kg chết dạt vào bờ biển Mũi Né

Lâm ĐồngRùa biển quý hiếm nằm trong Sách đỏ dạt vào bãi Gành, phường Mũi Né, đã chết, được ngư dân đưa lên bờ và chôn theo phong tục.

Chiều 17/10, trong lúc đánh bắt hải sản dọc biển Mũi Né, ngư dân phát hiện con rùa biển lớn đã già yếu, kiệt sức, trôi dạt vào bờ. Con rùa dài khoảng 1,5 m, mai đóng nhiều vỏ hàu, vỏ sò, phần mặt và thân sau tụ máu như bị hoại tử. Khi được phát hiện, con vật nằm bất động nhưng đầu vẫn ngẩng cao như còn sống.

Rùa biển chết sau khi dạt vào bãi Gành, phường Mũi Né, chiều qua. Ảnh: Bình An

Hàng chục người dân làng chài sau đó đưa rùa lên bờ, tẩm liệm, phủ vải đỏ, đánh trống chiêng và tổ chức an táng theo nghi thức dân gian tại nghĩa địa miễu Bà Vàng.

Bà Trần Anh Cúc, Phó ban quản lý miễu Bà Vàng, cho biết theo phong tục địa phương, khi cá voi hay rùa biển lớn "lụy" (chết) dạt vào bờ, ngư dân sẽ chôn cất trang trọng vì xem đó là vị thần biển phù hộ họ trong những chuyến ra khơi.

"Người dân miền biển tin rằng năm nào có cá Ông hay rùa Bà vào lụy thì năm đó sẽ được mùa tôm cá", bà Cúc nói.

Ngư dân Mũi Né đưa rùa vào bờ, chuẩn bị chôn cất theo phong tục dân gian. Ảnh: Bình An

Bà Lưu Yến Phi, chuyên gia bảo tồn rùa biển tại khu bảo tồn Hòn Cau (Bình Thuận cũ), nhận định qua hình ảnh đây là loài Vích, nằm trong Sách đỏ. "Hiện chưa rõ con rùa này có phải rùa mẹ từng lên Hòn Cau đẻ trứng hay không", chị nói.

