Rủ tình nhân mới tạt mắm tôm, dầu luyn vào nhà người yêu cũ

Hà NộiNguyễn Hải Sơn cùng tình nhân mới đã 7 lần ném mắm tôm, dầu luyn, sơn vào cửa nhà người yêu cũ của anh ta.

Ngày 28/3, Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết đã làm rõ hành vi của Sơn và Nhi về tội Hủy hoại tài sản và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, dù chung sống như vợ chồng với Nhi, Sơn vẫn hậm hực với người yêu cũ của mình. Sơn bàn với "vợ hờ" trộn hỗn hợp chất bẩn ném vào nhà cô này để thỏa cơn tức giận.

Công an cáo buộc, hai người đã 7 lần ném mắm tôm, dầu luyn, sơn. Trong đó, họ cùng nhau ném hai lần, Sơn tự ném một lần và Nhi 4 lần.

Trước mỗi lần đi, Sơn và Nhi đều cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy.

Phạm Dự