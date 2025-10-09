'Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho'

Em 39 tuổi, đã đi qua những tổn thương và mất mát, hiện là single mom của hai bé.

Chào anh - người hữu duyên đang đọc bài viết của em,

Sáng cuối thu trong veo, ngắm nhìn lá vàng chao nghiêng trong gió, hít hà căng tràn lồng ngực tất cả dịu ngọt của mùa thu, em mơ về anh - một người tri kỷ có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, có thể lắng nghe nhau "líu lo" mỗi ngày mà không biết chán, có thể nắm tay đi dạo cùng nhau để tận hưởng khí trời, và còn rất, rất nhiều "có thể" khác mà chúng ta sẽ cùng vẽ ra sau này.

Về em: em sinh ra ở vùng quê Bắc Trung Bộ, sống và làm việc tại thành phố biển Đà Nẵng. Em 39 tuổi, đã đi qua những tổn thương và mất mát, hiện là single mom của hai bé. Em yêu thiên nhiên, nghệ thuật và sách. Là người coi trọng các giá trị truyền thống và gia đình, nhưng cũng ham học hỏi, thích trải nghiệm để phát triển bản thân. Em tự tin, độc lập về cảm xúc, nhưng vẫn mong có một người tri kỷ để chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống.

Ngoài công việc, khi được ở một mình, được hạnh phúc với chính mình, em luôn cho phép mình sống hồn nhiên như một đứa trẻ. Dạo bộ trên biển, thiền bên bờ cát, đi dạo dưới hàng cây xanh, nằm ngắm trăng sao, trồng cây, chăm hoa, đọc sách - đó là những hoạt động em yêu thích. Tính xấu của em là hay... giận, nhưng chỉ với người em biết là mình có thể... bắt nạt được thôi (cười).

Em mong gặp anh - một người đủ từng trải, tỉnh táo để biết trân trọng những niềm vui giản dị, trân trọng những giá trị tinh thần và trân trọng người mà anh muốn dành thời gian của đời mình để ở bên, đồng hành.

Đã đi qua đủ ấm - lạnh cuộc đời nên em nghĩ, nửa đời còn lại, mỗi chúng ta đều xứng đáng được yêu thương và trân trọng bằng tình cảm thuần khiết, vô điều kiện. Nếu phải chọn, chỉ nên chọn hạnh phúc mà thôi.

Chắc hẳn anh cũng đồng ý với em chứ?

Nếu cảm thấy có sự kết nối khi đọc những dòng này, hẳn anh sẽ sớm viết thư cho em chứ?

Mong đủ duyên để... hạnh ngộ.

