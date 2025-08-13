Rủ bạn gái mới quen đi dạo phố để cướp xe máy

Hà NộiLợi dụng lúc bạn gái mới quen xuống xe sau buổi dạo phố đầu tiên, Trần Văn Linh bất ngờ bỏ chạy, cướp xe máy cùng điện thoại, ví tiền để trong cốp.

Ngày 13/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an phường Phú Diễn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ để xử lý Linh, 25 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ, về hành vi Cướp giật tài sản.

Linh từng có một tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Văn Linh lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo xác minh ban đầu, Linh lấy tên giả là Tú, làm quen với một cô gái bằng tuổi ở phường Phú Diễn. Tối 12/7, sau khi hẹn nhau cùng đi dạo phố, Linh đến nhà lấy xe máy Honda Vision của bạn gái mới quen để chở đi chơi.

Khi về đến trước nhà số 151 phố Doãn Kế Thiện, Linh bảo sẽ đi bộ về từ đây. Lợi dụng lúc bạn nữ vừa xuống xe, anh ta ngờ tăng ga bỏ chạy, chiếm đoạt xe máy cùng một chiếc điện thoại iPhone 13 và một ví để trong cốp xe.

Nhận được đơn trình báo của nạn nhân, đến ngày 9/8, Công an phường Phú Diễn cùng các đơn vị phối hợp bắt giữ Linh khi đang lẩn trốn tại thành phố Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa.

Phạm Dự