Royal Mail ra mắt đội xe tải điện hạng nặng eHGV

AnhRoyal Mail vừa triển khai đội hình gồm 8 xe tải điện hạng nặng (eHGV) tại hai trung tâm xử lý hàng hóa ở Daventry và Warrington.

Dịch vụ bưu chính mô tả động thái trên là "bước tiến quan trọng" trong nỗ lực giảm phát thải carbon và hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040.

8 xe DAF XD 350E eHGV trọng tải 42 tấn sẽ vận hành liên tục 24/7, đảm nhiệm các chuyến giao nhận tầm trung giữa các điểm tập kết hàng hóa và trung tâm bưu chính. Royal Mail đã lắp đặt các bộ sạc tốc độ cao tại hai trung tâm bưu kiện của mình, với sự hỗ trợ từ việc tham gia Liên minh Electric Freightway. Bộ sạc ABB T360 có thể tăng thêm phạm vi hoạt động lên đến 60 dặm trong vòng chưa đầy 15 phút.

Đội xe eHGV mới dự kiến giúp Royal Mail giảm khoảng 100.000 tấn khí thải carbon mỗi năm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cho biết việc chuyển sang xe điện cũng góp phần cắt giảm chi phí vận hành.

Đội xe eHGV mới dự kiến giúp Royal Mail giảm khoảng 100.000 tấn khí thải carbon mỗi năm. Ảnh: Royal Mail

"Việc đưa xe tải điện vào mạng lưới vận chuyển là cột mốc lớn trong quá trình khử carbon và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0", ông Nick Dunn, Giám đốc Phân phối và đội xe quốc gia của Royal Mail, chia sẻ. "Đây là bước đi đầu tiên quan trọng để chúng tôi tìm hiểu cách tích hợp hiệu quả eHGV vào hoạt động trên toàn quốc. Chúng tôi đang kết hợp công nghệ xe hiện đại với hạ tầng sạc tốc độ cao - điều trở nên khả thi nhờ Electric Freightway, qua đó thay đổi cách chúng tôi vận chuyển đường dài".

Dự án Electric Freightway do Gridserve dẫn dắt là sáng kiến trị giá 100 triệu bảng Anh, quy tụ hơn 30 doanh nghiệp nhằm xây dựng mạng lưới sạc công cộng tiên tiến nhất cho xe tải điện tại Anh. Dự án đặt mục tiêu triển khai hơn 200 bộ sạc công suất lên tới 350 kW và hỗ trợ hơn 140 xe tải điện trên toàn quốc.

"Chúng tôi rất vui khi thấy Royal Mail cùng các thành viên khác của Liên minh Gridserve Electric Freightway phát triển mạng lưới trạm sạc eHGV vững mạnh", ông Sam Clarke, phụ trách thương mại của Gridserve, cho biết. "Các trạm tại Trung tâm Parcel ở Midlands và Bắc Tây Anh không chỉ tăng cường năng lực sạc cho hai khu vực này mà còn góp phần giảm phát thải carbon khi thay thế xe tải diesel bằng eHGV".

Royal Mail là dịch vụ bưu chính quốc gia của Vương quốc Anh, với lịch sử hơn 500 năm hoạt động. Doanh nghiệp vận hành một trong những mạng lưới giao nhận lớn nhất châu Âu, phục vụ hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp mỗi ngày. Trong những năm gần đây, Royal Mail đẩy mạnh chuyển đổi xanh, tập trung giảm phát thải và hiện đại hóa đội xe nhằm hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040.

Hải My (Theo Logistics Manager)