Royal Enfield Meteor 350 mới giá từ 5.300 USD

Dòng xe cruiser 350 phân khối tinh chỉnh thiết kế cho trải nghiệm lái thoải mái hơn, bổ sung nhiều tính năng tiêu chuẩn.

Hãng xe Ấn Độ Royal Enfield giới thiệu Meteor 350 phiên bản 2026 cho thị trường Thái Lan. Ở bản mới, mẫu cruiser 350 phân khối thiết kế lại, thêm trang bị, tập trung vào cải thiện cảm giác lái cũng như trải nghiệm hàng ngày.

Royal Enfield Meteor 350 ra mắt thị trường Thái Lan. Ảnh: RoyalEnfield

Meteor 350 2026 vẫn giữ những đường nét đặc trưng dòng xe đường trường cruiser, với yên thấp, tay lái rộng cho tư thế lái thoải mái. Hãng xe Ấn Độ bổ sung loạt màu mới cho các phiên bản và theo phong cách người dùng.

Royal Enfield bổ sung thêm trang bị tiêu chuẩn cho Meteor 350 mới theo từng phiên bản, như đèn chiếu sáng LED, từ đèn pha, đèn xi-nhan cho đến đèn hậu. Hệ thống định vị Tripper mới, cổng sạc usb-C. Hộp số thêm bộ ly hợp chống trượt. Cần số và bàn đạp phanh có thể điều chỉnh theo người dùng.

Meteor 350 2026 lắp động cơ J-series 349 phân khối, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 20,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 27 Nm.

Theo hãng xe Ấn Độ, Meteor 350 có hơn 500.000 chủ sở hữu trên toàn thế giới và là một trong những dòng xe cruiser phổ biến ở nhiều quốc gia. Xe được phân phối ở 65 quốc gia và được công nhận là xe cruiser dễ lái, dễ tiếp cận.

Royal Enfield Meteor 350 2026 bán hai phiên bản, gồm Stellar Matt Grey giá 5.300 USD và Supernova Black giá 5.450 USD. Xe bảo hành 3 năm và không giới hạn số km.

Tại Thái Lan, Meteor 350 cạnh tranh với đối thủ Honda GB350 giá 5.000 USD.

Minh Vũ