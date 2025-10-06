Royal Enfield Classic 650 ra mắt Đông Nam Á, giá 7.700 USD

Mẫu xe phong cách cổ điển lớn nhất phân khúc 650 phân khối, trang bị nhiều công nghệ, động cơ 2 xi-lanh, công suất 46,4 mã lực.

Thương hiệu xe máy Ấn Độ Royal Enfield ra mắt Classic 650 mới cho thị trường Thái Lan, quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á. Classic 650 mới mang thiết kế đặc trưng của thương hiệu Royal Enfield, một chiếc môtô Anh thời hậu chiến.

Royal Enfield Classic 650 2025 giá từ 7.700 USD. Ảnh: Royal Enfield

Classic 650 2025 nổi bật với dàn áo mới, đi kèm các chi tiết mạ crôm và nhôm đánh bóng phủ niken, như chắn bùn trước và sau, hay trục bánh xe. Xe trang bị đèn pha tròn phong cách cổ điển đặc trưng và gắn thêm tấm chắn tạo điểm nhấn. Đèn pha sử dụng công nghệ LED.

Bình xăng hình giọt nước mang tính biểu tượng Royal Enfield từ những năm 1954. Cụm đồng hồ kỹ thuật số với màn hình TFT mới, hiển thị đầy đủ thông tin xe, dẫn đường GPS. Yên đôi với phần sau có thể tháo rời.

Khung xe giống dòng Super Meteor 650 và Shotgun 650, nhưng được tinh chỉnh để phù hợp với phong cách lái Classic. Xe sử dụng cặp vành nan hoa 19 inch ở bánh trước và vành sau 18 inch. Cặp lốp không săm với lốp trước 100/90-19 và lốp sau 140/70-R18. Giảm xóc trước kiểu ống lồng và giảm xóc sau lò xo đôi từ thương hiệu Showa.

Trang bị an toàn với cặp phanh đĩa đơn. Bánh trước lắp đĩa phanh 320 mm, bánh sau 300 mm, cả hai lắp kẹp phanh 2 piston. Classic 650 2025 có trọng lượng 243 kg, bình xăng dung tích 14,7 lít.

Xe trang bị động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng công suất 46,4 mã lực. Ảnh: Royal Enfield

Xe lắp động cơ hai xi-lanh thẳng hàng, dung tích 648 phân khối, làm mát bằng gió kết hợp dung dịch, công suất 46,4 mã lực tại 7.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 52,3 Nm tại 5.650 vòng/phút. Côn tay, hộp số 6 cấp.

Royal Enfield Classic 650 2025 bán ra trong tháng 10, giá 7.700-8.000 USD với ba màu lựa chọn.

Minh Vũ