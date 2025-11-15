Royal Enfield bán xe trở lại tại Việt Nam

Từ 14/11, thương hiệu môtô Ấn Độ có nhà phân phối mới tại Việt Nam là Trâm Anh Motorsports, công ty cũng đang bán xe Ducati.

Trâm Anh Motorsports (TAMS) cho biết thông tin trên sau thời gian dài đàm phán với hãng xe Ấn Độ và lên kế hoạch xây dựng showroom mới tại TP HCM. Như vậy, cả hai thương hiệu môtô được phân phối trước đó bởi CT Wearnes Việt Nam là Royal Enfied (R-E) và Ducati đều về chung nhà TAMS.

TAMS tiếp quản quyền phân phối xe Ducati từ tháng 9. Hiện xe mới của hãng Italy đã về những lô hàng đầu tiên và giao cho khách.

TAMS nói rằng kế hoạch kinh doanh của R-E sẽ được công bố chi tiết vào đầu 2026. Đây cũng là thời điểm lô xe mới của hãng về nước. Xe R-E dự kiến vẫn nhập chủ yếu ở Thái Lan và số ít từ Ấn Độ như thời nhà phân phối cũ.

Một mẫu Royal Enfield lăn bánh tại Việt Nam. Ảnh: Đức Hùng

R-E vào Việt Nam vào 2017. Thương hiệu này đổi chủ ba lần sau 5 năm, từ Al Naboodah đến CT Wearnes và giờ là TAMS. Các sản phẩm của hãng này có ưu điểm về độ bền, giá hấp dẫn khi thấp hơn mặt bằng chung của môtô từ các thương hiệu châu Á, Âu như Honda, Yamaha, Ducati, BMW Motorrad... Tuy nhiên, thiết kế xe thiên về chất cổ điển, đơn giản và ít công nghệ thời thượng.

Trong những năm có mặt tại Việt Nam, các nhà phân phối R-E không công bố số liệu bán hàng. Xe của hãng tiếp cận một nhóm khách cá tính riêng, ưa thích phong cách hoài cổ và không quá đặt nặng yếu tố thương hiệu.

Royal Enfield là một thương hiệu có nguồn gốc từ Anh với sản phẩm đầu tiên ra đời vào 1901. Công ty mẹ khi đó của hãng là Enfield Cycle Company Limited (ECCL).

Năm 1955, ECCL cùng đối tác tại Ấn Độ, Madras Motors thành lập Enfield of India với nhà máy đặt tại Chennai. Lô hàng đầu tiên là 800 chiếc Royal Enfield Bullet động cơ 350 phân khối cho chính phủ Ấn.

Khi nhà máy sản xuất của Royal Enfield ngưng hoạt động tại Anh vào 1967, Enfield of India vẫn tiếp tục vận hành và sau đó được mua lại bởi tập đoàn sản xuất máy kéo và xe thương mại Eicher Group (Ấn Độ) vào 1994. Công ty này sau đó đổi tên Enfield of India thành Royal Enfield Motors Limited, mở ra một giai đoạn mới của thương hiệu vốn có nguồn gốc từ châu Âu.

Thành Nhạn