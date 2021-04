Royal Capital Group chia sẻ doanh thu cho thuê

Chủ nhân biệt thự và căn hộ tại Shantira Beach Resort & Spa sẽ nhận 45% doanh thu thuần từ Royal Capital Group khi tham gia chương trình hợp tác cho thuê.

Theo đại diện Royal Capital Group - chủ đầu tư dự án Shantira Beach Resort & Spa, ở phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đa số chủ đầu tư lựa chọn chính sách chia sẻ lợi nhuận với khách hàng khi vận hành cho thuê. Tuy nhiên dự án Shantira Beach Resort & Spa lại đưa ra chính sách chia sẻ doanh thu thuần. Cụ thể, số tiền mà các nhà đầu tư nhận được sẽ dựa trên doanh thu thuê phòng của sản phẩm.

"Hình thức này sẽ giúp dòng tiền mang về không phụ thuộc vào chi phí vận hành, khách hàng có thể thu hồi vốn thực tế nhanh hơn. Ngoài ra, vào những mùa thấp điểm du lịch, khi lợi nhuận thấp, việc chia sẻ doanh thu thuần sẽ giúp các nhà đầu tư hạn chế rủi ro", đại diện chủ đầu tư Royal Capital Group phân tích.

Theo đó, người mua sản phẩm biệt thự biển Shantira Legasea Villas có thể tham gia chương trình hợp tác cho thuê, sẽ nhận về 40% doanh thu thuần. Còn với căn hộ nghỉ dưỡng, chủ đầu tư chia sẻ 45% doanh thu cho khách hàng. Royal Capital Group cam kết thu nhập cho thuê không thấp hơn 8% giá trị căn hộ (trước VAT) mỗi năm.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn có chương trình hỗ trợ vay vốn với lãi suất 0% trong vòng 18 tháng. Theo đó, đến thời điểm bàn giao và đưa vào vận hành dự kiến tháng 9/2021, một năm sau nhà đầu tư mới đến kỳ trả lãi đầu tiên.

"Hình thức chia sẻ doanh thu thuần mang đến lợi ích lâu dài cho cả chủ đầu tư và khách hàng", đại diện Royal Capital Group nhấn mạnh.

Phối cảnh khu biệt thự có tầm nhìn biển tại Shantira Beach Resort & Spa. Ảnh: Royal Capital Group.

Ngoài việc áp dụng hình thức chia sẻ doanh thu thuần, thương hiệu Royal Capital Group cũng là một yếu tố thu hút khách hàng. Đây là tập đoàn đã có hơn 21 năm kinh doanh tại phố cổ An Hội với chuỗi khách sạn 4 và 5 sao như Mercure Hoi An Royal, Royal Riverside, River Suite Hoi An... Với kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản tại địa phương, chủ đầu tư này thấu hiểu đặc thù du lịch, văn hóa, kiến trúc Hội An để đưa ra mô hình quản lý và vận hành hiệu quả dự án.

Ngoài ra, trong những năm gần đây thị trường du lịch tại Hội An cũng có những bước phát triển tốt do sở hữu vị trí nằm trên "con đường di sản miền Trung" và nhiều nét văn hóa đặc sắc về cảnh vật và con người.

"Vào mùa cao điểm du lịch, tỷ lệ lấp đầy phòng của thành phố rất cao. chúng tôi tin tưởng tiềm năng du lịch của Hội An còn phát triển mạnh khi tình hình dịch bệnh kiểm soát tốt trong thời gian tới", đại diện Royal Capital Group nói.

Phối cảnh tầm nhìn từ Shantira Beach Resort & Spa ra biển. Ảnh: Royal Capital Group.

Shantira Beach Resort & Spa được đầu tư bởi Royal Capital Group với mong muốn "tạo ra di sản mới trong lòng di sản" tại Hội An. Dự án có 69 căn biệt thự với vị trí "đối biển, riêng hồ, sát phố Hội" và 479 căn hộ mang tầm nhìn biển. Mức giá của căn hộ loại một phòng ngủ từ 2-2,5 tỷ đồng, căn 2 phòng ngủ khoảng 3-4 tỷ đồng và 4 căn 3 phòng ngủ giá 9-10 tỷ đồng. Với các căn biệt thự mặt biển, mức giá tầm 40-50 tỷ đồng, các căn biệt thự còn lại khoảng 17-25 tỷ đồng.

Tiểu Gu