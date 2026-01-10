Royal Air Maroc Cargo khai thác chuyên bay chở hàng đến Dakar

SenegalHãng hàng không Royal Air Maroc Cargo khai trương tuyến bay chở hàng chuyên dụng mới giữa sân bay quốc tế Mohammed V (CMN, Morocco) gần Casablanca và Dakar (DSS, Senegal).

Theo đó, đơn vị khai thác hàng hóa của hãng hàng không quốc gia Morocco sẽ vận hành chuyến bay tần suất một chuyến mỗi tuần bằng máy bay chở hàng Boeing 767, với tải trọng lên tới 45 tấn.

Việc đưa điểm đến Dakar - thủ đô của Senegal vào mạng lưới bay hàng hóa được kỳ vọng giúp hãng tăng cường kết nối giữa Bắc Phi và Tây Phi. Trước đó, mạng lưới này đã bao gồm Brussels (Bỉ) với ba chuyến mỗi tuần, Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hai chuyến, Bamako (Mali) hai chuyến và Ouagadougou (Burkina Faso) hai chuyến.

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng máy bay Boeing 767 hàng tuần, kết nối Casablanca với Dakar nhắm đến nền kinh tế đang phát triển của Senegal. Ảnh: Tratong

"Đường bay chở hàng mới này là một dấu mốc quan trọng trong tầm nhìn dài hạn của chúng tôi nhằm củng cố hệ sinh thái logistics châu Phi và đưa các thị trường xích lại gần nhau hơn", bà Rita Chraibi, Phó chủ tịch phụ trách mảng hàng hóa của Royal Air Maroc, cho biết.

Theo bà Chraibi, Senegal là một trong những nền kinh tế năng động nhất Tây Phi. Dịch vụ bay hàng hóa chuyên dụng Casablanca - Dakar giúp đáp ứng nhu cầu của khách hàng về độ tin cậy, năng lực vận chuyển và tốc độ, đồng thời thúc đẩy mục tiêu xây dựng các "cầu nối hàng không" bền vững và hiệu quả trên toàn châu lục.

Hiện Royal Air Maroc Cargo khai thác các đường bay hàng hóa theo lịch trình tới hơn 80 điểm đến trên toàn cầu, bao gồm cả các chuyến bay bằng máy bay chở hàng chuyên dụng. Mạng lưới này còn được mở rộng thông qua các thỏa thuận liên danh với các hãng hàng không khác và hợp tác cùng các đơn vị vận tải đường bộ.

Tháng 3 năm ngoái, Royal Air Maroc đã khôi phục các chuyến bay chở khách từ Casablanca (CMN, Morocco) tới Bắc Kinh (PKX, Trung Quốc), được kỳ vọng sẽ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa từ châu Phi.

Trung tâm khai thác hàng hóa của Royal Air Maroc Cargo tại Casablanca được trang bị công suất xử lý khoảng 200.000 tấn mỗi năm, cùng các cơ sở chuyên biệt dành cho hàng dễ hỏng, dược phẩm và hàng hóa giá trị cao.

Royal Air Maroc là hãng hàng không quốc gia của Morocco, có trụ sở tại Casablanca. Bộ phận Royal Air Maroc Cargo cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế, kết nối châu Phi với châu Âu, châu Á và châu Mỹ thông qua mạng lưới bay rộng khắp.

Hải My (Theo AirCargo News)