Roy Keane: 'Liverpool chắc chắn đang khủng hoảng'

AnhCựu danh thủ Roy Keane lo cho tình trạng của Liverpool, không chỉ vì trận thua thảm 0-3 trên sân Man City ở vòng 11 Ngoại hạng Anh.

"Tôi nghĩ đây là thời điểm khủng hoảng với Liverpool", Keane bình luận trên Sky Sports. "Thua Man City thì không xấu hổ gì, vì đó là nơi rất khó chơi. Nhưng khi đã thua 5 trận ở Ngoại hạng Anh, 7 trận trong 10 trận gần nhất - với một CLB như Liverpool, đó chắc chắn là khủng hoảng".

Jeremy Doku cứa lòng ấn định tỷ số, trong trận Man City thắng Liverpool 3-0 trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 11 Ngoại hạng Anh tối 9/11/2025. Ảnh: Guardian

Trên sân Etihad tối 9/11, Liverpool thi đấu bạc nhược, để Erling Haaland, Nico Gonzalez và Jeremy Doku lần lượt chọc thủng lưới, dẫn đến trận thua thứ 5 qua 11 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này - thành tích tệ nhất của một đội ĐKVĐ qua cùng kỳ, kể từ Leicester cũng với 5 thất bại mùa 2016-2017. Chỉ Chelsea mùa 2015-2016 từng thua nhiều hơn qua 11 trận của một mùa giải Ngoại hạng Anh với tư cách là nhà ĐKVĐ (6 trận).

Liverpool cũng lần đầu thua 4 trận sân khách liên tiếp ở Ngoại hạng Anh kể từ tháng 4/2012 dưới thời Kenny Dalglish (4). Trong khi đó, 21 trận sân khách đầu tiên với Arne Slot mùa trước, đội bóng thành phố cảng chỉ thua 3, hòa 5 và thắng đến 13.

Thất bại hôm qua khiến Liverpool tụt xuống thứ 8 với 8 điểm ít hơn đầu bảng Arsenal.

"Slot nói ông hài lòng với hiệp hai, nhưng lúc đó trận đấu đã an bài rồi. Dễ đá hơn nhiều khi vì bạn chẳng còn gì để mất", cựu danh thủ CH Ireland nhắc đến việc Liverpool bị dẫn 0-2 sau hiệp một.

Phân tích sâu hơn về trận đấu, cựu đội trưởng Man Utd đánh giá Man City vượt trội ở mọi khía cạnh - từ thể lực, kỹ thuật đến sự quyết đoán, trong khi Liverpool thiếu cường độ, thiếu năng lượng và cả tinh thần chiến đấu. Ngay cả những cầu thủ vào sân thay người như Cody Gakpo, Curtis Jones, Federico Chiesa, theo Keane, cũng không tạo được tác động đáng kể. Ông kết luận: "Tôi nghĩ Liverpool thực sự đang khủng hoảng".

Nico Gonzalez dứt điểm từ ngoài vòng cấm chạm chân Virgil van Dijk đổi hướng đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: Guardian

Tương tự, Gary Neville chê Liverpool thi đấu thiếu sinh khí và dễ vỡ vụn khi đối đầu sức ép của Man City. "Liverpool chơi như một đội bóng không có niềm tin", cựu hậu vệ đội trưởng Man Utd nói trong phần bình luận trực tiếp. "Họ trông mệt mỏi, chậm chạp, kém thể lực. Đôi khi bạn nhìn là biết đội nào sẽ thua, và Liverpool trận này là như thế".

Sau bàn thua thứ hai, khi cú sút của Gonzalez chạm Virgil van Dijk đổi hướng đi vào lưới, Neville chỉ trích: "Van Dijk chỉ đứng nhìn bóng chạm người. Rất lạ. Liverpool thua trong mọi pha tranh chấp, thật đáng lo".

Trên The Gary Neville Podcast sau trận, cựu hậu vệ người Anh tiếp tục chê Liverpool có màn trình diễn tệ nhất trong nhiều năm qua. "Họ đá như thể không biết phải làm gì", Neville nói thêm. "Tôi thấy đáng lo thật sự. Họ cần soi gương lại chính mình, vì đây là tập thể từng đạt đẳng cấp rất cao, từng biết cách chiến thắng, và họ sẽ hiểu rằng bây giờ họ đang cách xa điều đó đến thế nào".

Hồng Duy (theo Sky Sports)