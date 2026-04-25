Roy Keane 'khơi lại' mối thù với bố Haaland

Huyền thoại Man Utd Roy Keane cho rằng Alf-Inge Haaland đã ăn vạ nếu rơi vào tình huống như con trai Erling trong trận Man City gặp Arsenal ở vòng 33 Ngoại hạng Anh.

Erling Haaland và trung vệ Gabriel liên tục va chạm căng thẳng trên sân Eithad ngày 19/4. Đỉnh điểm là tình huống Gabriel húc đầu về phía Haaland, khiến cầu thủ hai đội lao vào nhau ẩu đả. Sau khi kiểm soát được tình hình, trọng tài chính Anthony Taylor quyết định phạt thẻ vàng cảnh cáo cho cả hai.

[CapErling Haaland va chạm bằng đầu với Gabriel Magalhaes trong trận Man City thắng Arsenal 2-1 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 19/4/2026. Ảnh: Reuters

Haaland được khen vì không ngã xuống ăn vạ, thể hiện tinh thần thi đấu fair-play. Sau trận, trung phong người Na Uy thừa nhận nếu anh ngã xuống, đối thủ có thể đã bị truất quyền thi đấu, nhưng từ chối làm vậy theo lời dạy của cha - cựu cầu thủ Alfie Haaland.

Trên podcast Stick to Football ngày 23/4, khi các khách mới đang bình luận về tình huống này và mẫu trung phong cổ điển, mạnh mẽ như Haaland, Keane lập tức chen vào với một nhận xét mang tính châm biếm: "Bố cậu ta đã ngã rồi. Tôi chắc chắn đấy. Xin lỗi nhé".

Người dẫn chương trình Gary Neville sau đó bông đùa: "Chắc chúng ta phải gọi luật sư thôi, lần trước mọi chuyện đâu có suôn sẻ".

Roy Keane hét vào mặt Alf-Inge Haaland sau pha vào bóng nguy hiểm.

Mối thù giữa Keane và Alf-Inge Haaland bắt nguồn từ sự việc năm 1997, khi Keane bị đứt dây chằng chéo trước (ACL) nhưng bị Haaland hét vào mặt, chế giễu là giả vờ chấn thương.

Trong trận derby Manchester năm 2001, tiền vệ Man Utd trả đũa với pha vào bóng nguy hiểm, đạp thẳng vào đầu gối phải của Haaland và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Keane thậm chí hét vào mặt đối thủ: "Đừng bao giờ đứng trên tao mà cười nhạo chấn thương giả nữa". Cú vào bóng thô bạo này ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp của Haaland, khiến ông chỉ ra sân thêm bốn lần từ ghế dự bị ở mùa kế tiếp trước khi giải nghệ.

Sau sự cố, Keane bị LĐBĐ Anh (FA) treo giò ba trận và phạt 5.000 bảng. Một năm sau, ông tiếp tục nhận án phạt nặng hơn - treo giò năm trận và phạt 150.000 bảng - sau khi thừa nhận trong tự truyện rằng mình cố tình gây tổn thương cho Haaland. Theo FA, Keane có hai tội. Thứ nhất là cố ý va chạm với ý định làm cho đối phương bị chấn thương. Nghiêm trọng hơn, những tuyên bố về mong muốn trả thù một cầu thủ khác đã ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh của môn thể thao vua.

Dù vấp phải nhiều chỉ trích, Keane nhiều lần khẳng định không hối hận. Năm 2021, cựu danh thủ người Ireland nói rằng chưa từng tiếc nuối bất kỳ hành động nào trên sân: "Tôi chưa bao giờ cố làm chấn thương ai, nhưng có cố làm đau đối thủ không? Tất nhiên là có".

Không chỉ dừng lại ở thế hệ cha, Keane còn nhiều lần công kích Erling Haaland. Ông từng gọi tiền đạo Man City là "đứa trẻ hư hỏng" khi tỏ thái độ không hài lòng sau khi bị thay ra dù đã ghi bốn bàn vào lưới Wolves. Cựu tiền vệ 54 tuổi cũng chê Haaland có lối chơi tổng thể kém, ví anh như cầu thủ giải hạng Tư, dù thừa nhận khả năng săn bàn thuộc hàng tốt nhất thế giới.

Mối hiềm khích giữa Keane và gia đình Haaland vì thế vẫn âm ỉ suốt gần 30 năm và tiếp tục được "hâm nóng" qua những phát biểu mới nhất.

Hồng Duy (theo Daily Mail)