ROX Tower Goldmark City đón lực đẩy từ hạ tầng phía Tây Hà Nội

Hà NộiHạ tầng phía Tây với tuyến metro số 3, các trục kết nối mới tạo lợi thế cho các tòa nhà văn phòng, trong đó có dự án ROX Tower Goldmark City tại 136 Hồ Tùng Mậu.

Theo báo cáo quý III thị trường Hà Nội của Savills, tổng nguồn cung văn phòng tại Thủ đô đạt gần 2,3 triệu m2 với công suất thuê lên 85%. Đơn vị này cũng ghi nhận phần lớn giao dịch trong quý đến từ nhu cầu thay đổi địa điểm văn phòng thay vì mở rộng.

Nhu cầu chuyển đổi của các doanh nghiệp trùng với xu hướng mở rộng không gian văn phòng về phía Tây Hà Nội, khu vực được dự báo chiếm khoảng 77% nguồn cung văn phòng mới đạt chuẩn quốc tế giai đoạn 2024-2026, theo báo cáo "Hanoi Office Market 2024-2026" của Maison Office.

Hạ tầng phía Tây Hà Nội ngày càng phát triển. Ảnh: ROX

Hạ tầng được xem là một trong những lý do thúc đẩy sự phát triển của thị trường văn phòng cho thuê tại phía Tây. Trong loạt dự án hạ tầng đang được triển khai ở khu vực, tuyến metro số 3 (Nhổn - Ga Hà Nội) và trục Nguyễn Cơ Thạch - Hoàng Quốc Việt kéo dài giúp tăng kết nối với trung tâm thành phố và giữa các khu vực Tây Hồ Tây, Bắc Từ Liêm, Mỹ Đình.

Hệ thống tiện ích đi kèm như trường học, bệnh viện, khách sạn, trung tâm thương mại tại khu vực phía Tây cũng phát triển nhanh, đáp ứng nhu cầu của nhóm chuyên gia và người lao động có trình độ đang làm việc tại đây.

Trong bối cảnh đó, ROX Tower Goldmark City là một trong những tòa văn phòng đã hoàn thiện và đưa vào khai thác, nằm trên trục Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, thuộc quần thể Goldmark City với hơn 4.700 căn hộ. Khu vực này có mật độ dân cư cao, hệ thống dịch vụ và thương mại phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Tòa nhà nằm giữa hai ga metro Cầu Diễn và Lê Đức Thọ, cách khoảng 1 km, giúp kết nối với nhiều khu vực giáo dục, thương mại phía Tây và trung tâm thành phố. Việc gần các tuyến giao thông công cộng là lợi thế trong bối cảnh doanh nghiệp chú trọng nâng cao trải nghiệm di chuyển và tiếp cận nguồn nhân lực.

ROX Tower Goldmark City có tới 6 sảnh thang máy với 26 thang máy và 2 thang phòng cháy chữa cháy. Ảnh: ROX

Khả năng vận hành là yếu tố được nhiều doanh nghiệp quan tâm khi tìm kiếm văn phòng. ROX Tower Goldmark City sở hữu 26 thang máy và 2 thang phòng cháy chữa cháy, phân chia theo nhiều sảnh để giảm thời gian chờ và điều tiết luồng di chuyển. Ba tầng hầm và khu để xe nổi đáp ứng nhu cầu đỗ xe. Cấu trúc mặt bằng với lõi thang giữa và ít cột giúp doanh nghiệp dễ dàng bố trí không gian theo mô hình hybrid hoặc theo nhóm.

Khối đế thương mại khoảng 9.000 m2 cung cấp các dịch vụ và tiện ích cơ bản, phù hợp xu hướng kết hợp làm việc, nghỉ ngơi trong cùng không gian. Ngoài ra, tòa nhà liền kề công viên và hồ điều hòa rộng 15 ha, mang lại môi trường làm việc thoáng và nhiều không gian xanh.

Công viên hồ điều hòa gần tòa ROX Tower Goldmark City. Ảnh: ROX

Việc đã hoàn thiện, nghiệm thu và đưa vào sử dụng giúp tòa nhà giảm rủi ro liên quan tới tiến độ, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp khai thác mặt bằng trong giai đoạn hạ tầng khu Tây đang được đầu tư mạnh. Khi các tuyến giao thông mới hoàn thiện, mặt bằng giá khu vực này được dự báo tăng.

Trong bối cảnh cạnh tranh nguồn nhân lực và yêu cầu ngày càng cao về môi trường làm việc, những tòa văn phòng đã vận hành, có kết nối tốt và hệ tiện ích đi kèm như ROX Tower Goldmark City được xem là lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp dịch chuyển sang phía Tây Hà Nội.

Song Anh