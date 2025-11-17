ROX Tower Goldmark City bổ sung nguồn cung văn phòng tại Hà Nội

ROX Tower Goldmark City gồm 40 tầng nổi, cung cấp 97.622 m2 sàn văn phòng chất lượng cao cho các doanh nghiệp và bán lẻ tại phía Tây Hà Nội.

Tổ hợp văn phòng và trung tâm thương mại nằm trong khu đô thị Goldmark City số 136 đường Hồ Tùng Mậu. Công trình có 34 tầng văn phòng, 5 tầng trung tâm thương mại, và 4 tầng hầm, được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Diện tích mỗi sàn khoảng 2.800 m2, được thiết kế để chia tách không gian linh hoạt, phục vụ nhóm doanh nghiệp có quy mô khác nhau.

Việc ROX Tower bổ sung diện tích văn phòng mới diễn ra trong thời điểm Hà Nội thiếu vắng nguồn cung tại khu trung tâm, trong khi khu vực phía Tây có tốc độ phát triển mạnh về hạ tầng. Tuyến metro số 3, trục Nguyễn Cơ Thạch - Hoàng Quốc Việt kéo dài và các tuyến vành đai đang hoàn thiện giúp mở rộng khả năng kết nối khu vực Bắc Từ Liêm - Cầu Giấy - Tây Hồ Tây. Khu vực này cũng tập trung nhiều khu dân cư quy mô, trường quốc tế, trung tâm thương mại và dịch vụ hỗ trợ, góp phần hình thành môi trường làm việc, sinh hoạt đồng bộ.

Tòa tháp văn phòng ROX Tower Goldmark City tại Tây Hà Nội. Ảnh: ROX Group

Báo cáo mới của Savills cho thấy thị trường văn phòng Hà Nội đạt gần 2,3 triệu m2, trong đó khu vực phía Tây chiếm tỷ trọng lớn, còn khu trung tâm tiếp tục khan hiếm dự án mới. Giá thuê trung bình khoảng 564.000 đồng mỗi m2 một tháng, tỷ lệ lấp đầy quanh mức 83%. Nhu cầu chủ yếu đến từ các doanh nghiệp chuyển địa điểm hoặc mở rộng, cho thấy xu hướng dịch chuyển ra ngoài trung tâm nhằm tối ưu chi phí.

Trong hai năm tới, nguồn cung nằm ở vùng ven, trong khi khu trung tâm gần như không có dự án hạng A mới, theo Savills. Nhận định này trùng với quan sát của JLL. Đơn vị cho biết nhu cầu dịch chuyển từ tòa nhà cũ sang mới tiếp tục tăng, đặc biệt tại các khu vực có chi phí thuê hợp lý. Nguồn cung mới tập trung tại phía Tây Hồ Tây, nơi hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

Tuyến metro số 3 tạo kết nối trực tiếp cho khu vực Bắc Từ Liêm và Tây Hồ Tây. Đây cũng là tuyến kết nối khu vực Tây Hà Nội và trung tâm thành phố. Ảnh: ROX Group

Ông Chu Thanh Hiếu, Phó tổng giám đốc ROX Signature - đơn vị quản lý phân phối và phát triển sản phẩm dự án, cho biết, song song với nhu cầu về nguồn cung, thị trường cũng xuất hiện nhóm nhà đầu tư tìm kiếm văn phòng và thương mại sở hữu dài hạn (for sale) nhằm sử dụng ổn định hoặc khai thác cho thuê.

Đây là loại hình bất động sản tạo dòng tiền, phù hợp với doanh nghiệp muốn kết hợp giữa không gian làm việc và hiệu quả vận hành lâu dài, tối ưu chi phí doanh nghiệp cũng như đáp ứng xu hướng tích sản của một bộ phận nhà đầu tư.

Ban lãnh đạo ROX Signature và CEO các đơn vị phân phối kỳ vọng vào sức hút sản phẩm ROX Tower Goldmark City đối với thị trường bất động sản văn phòng. Ảnh: ROX Group

Trong bối cảnh này, ROX Tower Goldmark City với quy mô lớn, hạ tầng vận hành đồng bộ và khả năng bàn giao ngay sẽ đáp ứng nhu cầu của nhóm doanh nghiệp cần không gian làm việc ổn định tại khu vực trung tâm kinh tế mới sôi động của thành phố.

Theo đại diện ROX Signature, tòa văn phòng được phát triển dựa trên ba yếu tố gồm: Smart Location (vị trí) - Smart Space (sản phẩm, tiện ích) - Smart Investment (hiệu suất tài chính), phù hợp với nhu cầu của cả các doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Dự án đã hoàn thiện xây dựng, hoàn thiện nghiệm thu phòng cháy chữa cháy và chuẩn bị sẵn sàng khai thác ngay trong tháng 11 này.

Song Anh