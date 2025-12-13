ROX Lease được vinh danh doanh nghiệp bất động sản sáng tạo

ROX Lease nhận giải Công ty dịch vụ bất động sản sáng tạo tốt nhất Đông Nam Á 2025 tại sự kiện Dot Property Southeast Asia Awards 2025 tối 11/12 ở Bangkok, Thái Lan.

Dot Property Southeast Asia Awards là giải thưởng vinh danh các doanh nghiệp bất động sản xuất sắc ở Đông Nam Á, dựa trên các tiêu chí: đổi mới, hiệu quả vận hành, chất lượng dịch vụ và tác động tích cực đến cộng đồng. Chiến thắng tại hạng mục "Công ty dịch vụ bất động sản sáng tạo tốt nhất Đông Nam Á - Best Innovative Real Estate Service Firms Southeast Asia 2025" ghi nhận nỗ lực của ROX Lease (thành viên của ROX Group) trong việc đổi mới dịch vụ, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ bất động sản khu vực.

Bà Nguyễn Hải Hà, Giám đốc khối Truyền thông và Marketing, ROX Group cho biết, kết quả này cho thấy những bước đi đổi mới chiến lược và sự sáng tạo của doanh nghiệp. "Đây là động lực để công ty tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ bất động sản và nâng cao giá trị cung cấp cho khách thuê cũng như nhà đầu tư", bà Hà nói.

Đại diện ROX Lease (giữa) nhận giải từ ban tổ chức. Ảnh: ROX Lease

ROX Lease đang quản lý và cho thuê diện tích lớn tại các dự án văn phòng, trung tâm thương mại và kho xưởng, đồng thời hướng tới mục tiêu mở rộng quy mô, tối ưu hóa hệ sinh thái dịch vụ toàn diện. Doanh nghiệp đặt mục tiêu củng cố vị thế tại thị trường Đông Nam Á thông qua chiến lược đổi mới, ứng dụng công nghệ và phát triển sản phẩm.

Doanh nghiệp theo đuổi mô hình all-in-one Real Estate Solution, tích hợp các dịch vụ từ quản lý, vận hành, cho thuê đến tư vấn đầu tư và phát triển dự án. Đơn vị chú trọng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để tối ưu hóa trải nghiệm khách thuê, nâng cao hiệu quả vận hành và tăng trưởng lợi nhuận cho chủ đầu tư.

Đại diện ROX Lease phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: ROX Lease

Các giải pháp nổi bật của ROX Lease gồm: quản lý vận hành và cho thuê thông minh dựa trên dữ liệu thị trường; phân tích chiến lược kinh doanh bán lẻ và tối ưu hóa doanh thu; quản trị khách thuê, đảm bảo cân bằng lợi ích; tư vấn phát triển sản phẩm, quản lý dự án, xây dựng chiến lược marketing và chăm sóc khách hàng.

Mục tiêu của doanh nghiệp là tạo nên hệ sinh thái dịch vụ bất động sản tích hợp, vừa đa dạng vừa chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu từ văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, kho xưởng công nghiệp đến các tiện ích.

Tòa nhà ROX Center tại Hà Nội. Ảnh: ROX Lease

Nhiều dự án do ROX Lease khai thác đã thu hút doanh nghiệp thuê nhờ vị trí trung tâm và thiết kế hiện đại, như ROX Tower Nguyễn Chí Thanh, ROX Tower Láng Hạ (Hà Nội) hay ROX Tower Nguyễn Công Trứ (TP HCM).

Năm nay, dự án ROX Tower Goldmark City ra mắt, đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển văn phòng hạng sang của ROX Lease. Không gian làm việc tại đây được thiết kế linh hoạt, tích hợp công nghệ thông minh, tạo kết nối thuận tiện với các tiện ích nội khu và ngoại khu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp hiện đại.

ROX Tower Goldmark City đã đi vào vận hành. Ảnh: ROX Lease

Bên cạnh văn phòng và trung tâm thương mại, ROX Lease mở rộng sang các loại hình bất động sản cho thuê khác nhằm đa dạng hóa nguồn thu. Doanh nghiệp cũng khai thác nhiều tiện ích phụ trợ như bể bơi, hầm xe, hệ thống ATM, máy bán hàng tự động, màn hình LED Building... tạo nguồn doanh thu bổ sung và tăng khả năng tiếp cận khách hàng.

Các tiện ích này được kỳ vọng giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ mà doanh nghiệp theo đuổi.

Song Anh