ROX Group nhận cú đúp giải thưởng doanh nghiệp châu Á

ROX Group được vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc và Thương hiệu truyền cảm hứng tại lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025, diễn ra ngày 9/10.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp ROX Group được vinh danh tại APEA và năm thứ 2 nhận giải thưởng thương hiệu truyền cảm hứng.

APEA do Enterprise Asia tổ chức, tôn vinh doanh nghiệp và lãnh đạo có thành tích về tăng trưởng, đổi mới, bền vững và trách nhiệm xã hội. Chủ đề năm nay là "Showcasing Future-Ready Enterprises" nhấn mạnh năng lực thích ứng và đổi mới trước biến động toàn cầu.

Đại diện ROX Group nhận giải. Doanh nghiệp xuất sắc châu Á. Ảnh: ROX

Ông Trần Xuân Quảng, Tổng giám đốc ROX Group cho biết, giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của tập thể, đồng thời là động lực của doanh nghiệp trên hành trình phát triển với mục tiêu "sáng tạo giá trị thuận ích cho cuộc sống".

ROX Group là tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính ngân hàng, thương mại dịch vụ, năng lượng... Doanh nghiệp liên tục cải tiến các mô hình quản trị, đầu tư vào chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Người lao động được xem là nhân tố quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Ảnh: ROX

Trong quản trị, tập đoàn áp dụng cơ chế lương thưởng minh bạch, đào tạo và luân chuyển để nâng cao năng lực đội ngũ. Về công nghệ, các dự án số hóa nhằm cải thiện hiệu quả vận hành. Ở mảng năng lượng, ROX tham gia điện gió, điện mặt trời; đồng thời tiếp tục phát triển hệ thống dự án bất động sản và hợp tác quốc tế.

"ROX Group hướng đến hình ảnh doanh nghiệp Việt với tinh thần dám nghĩ, dám làm, bền bỉ theo đuổi giá trị tích cực cùng tầm nhìn trở thành thương hiệu Việt có vị thế quốc tế", đại diện tập đoàn chia sẻ thêm.

Anh Vũ