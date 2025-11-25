Rox Group hỗ trợ xây nhà cho hộ khó khăn ở Lào Cai

Rox Group, Rox Key và Popplife hỗ trợ 200 triệu đồng xây 4 nhà tình thương cho gia đình khó khăn tại xã Hưng Khánh trong tháng 11.

Hơn một nửa dân số xã Hưng Khánh (Lào Cai) là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống tại đây còn nhiều thiếu thốn do hạ tầng và cơ hội việc làm hạn chế. Trong đó có 4 hộ gia đình đang sống trong cảnh nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng.

Một cụ bà ngoài 80 tuổi nuôi con bệnh nặng và chăm cháu nhỏ. Người đàn ông mắc bệnh hiểm nghèo một mình lo con ăn học. Một chủ hộ khác bệnh nặng phải chăm mẹ liệt, con thơ. Cuối cùng là hộ 4 khẩu thiếu đất sản xuất, không có việc làm ổn định. Tất cả đều sống trong nhà gỗ mục nát, rủi ro đổ sập bất cứ lúc nào.

Nhà cũ của một trong 4 hộ được hỗ trợ xây mới. Ảnh: Địa phương cung cấp

Theo lời kêu gọi của chính quyền địa phương, Rox Group, Rox Key và Popplife đã hỗ trợ 200 triệu đồng, cùng người dân và chính quyền dựng lại 4 ngôi nhà tình thương mới. Trong tháng 10, toàn bộ kinh phí đã được chuyển đến các hộ dân để thi công. Nhà mới hoàn thành giữa tháng 11, kịp để các gia đình đón mùa đông.

Ngày 22/11, đoàn công tác của Rox Group, Rox Key và Popplife đã trở lại xã Hưng Khánh nghiệm thu công trình nhà ở và trao tặng quà cho học sinh địa phương. Đại diện chính quyền xã Hưng Khánh cho biết sự hỗ trợ kịp thời của các đơn vị giúp người dân ổn định cuộc sống, có chốn an cư, tạo động lực vượt khó vươn lên.

Đại diện tập đoàn bàn giao nhà mới cho gia đình khó khăn tại xã Hưng Khánh. Ảnh: Rox Group

Theo Rox Group, các hoạt động thiện nguyện này tương đồng với triết lý phát triển của tập đoàn. Đơn vị xem trách nhiệm xã hội là một phần văn hóa doanh nghiệp, lan tỏa tinh thần sống đẹp, hướng đến tương lai bền vững cho cộng đồng. Từ đó chương trình Rox Share ra đời với hai nhánh chính: "Cùng em đến trường" và "Chia sẻ yêu thương".

Trong đó, "Cùng em đến trường" hướng đến hỗ trợ học sinh nghèo, cải thiện điều kiện giáo dục vùng khó. "Chia sẻ yêu thương" giúp đỡ các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt, người già neo đơn, người bệnh tật.

Hoạt động quyên góp ủng hộ đồng nghiệp, đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ tại công ty. Ảnh: Rox Group

Ngay trong nội bộ, tinh thần sẻ chia cũng được lan tỏa qua các hoạt động teambuilding, gây quỹ nội bộ và tặng học bổng. Đông đảo cán bộ nhân viên hưởng ứng chương trình hiến máu nhân đạo "Giọt Thương" hàng năm. Đầu năm 2025, chuyến xe Rox Share đã giúp mang những phần quà Tết đến miền Trung, đồng thời hỗ trợ dựng lại mái ấm cho người khó khăn.

Cán bộ nhân viên hưởng ứng hoạt động hiến máu nhân đạo Giọt thương 2025. Ảnh: Rox Group

Sau mỗi chương trình luôn có sự chung tay của toàn hệ sinh thái Rox Group. Các thành viên như Rox Living, Rox Signature và TNTech đều có sáng kiến riêng, góp phần nối dài chuỗi hoạt động vì cộng đồng trong khuôn khổ Rox Share.

Đan Minh