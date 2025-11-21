ROX Group đạt chứng nhận "Nguồn nhân lực hạnh phúc"

Anphabe vinh danh ROX Group top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 và chứng nhận "Nguồn nhân lực hạnh phúc", ghi nhận nỗ lực xây dựng môi trường làm việc gắn kết gần ba thập kỷ.

ROX Group xuất hiện trong danh sách top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 ở nhóm doanh nghiệp lớn, đồng thời nhận chứng nhận Nguồn nhân lực hạnh phúc. Đây là năm thứ ba liên tiếp công ty được Anphabe ghi nhận, trong bối cảnh tập đoàn chuẩn bị kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển.

Theo đại diện doanh nghiệp, thành tựu này phản ánh hành trình dài hướng đến môi trường làm việc coi con người là trung tâm. ROX Group cho biết việc thăng hạng năm nay không chỉ nằm ở các chỉ số đánh giá mà còn ở nỗ lực duy trì sự gắn kết và tạo không gian để nhân sự phát triển nghề nghiệp.

Đại diện ROX Group (thứ ba từ phải sang) nhận chứng nhận "Nguồn nhân lực hạnh phúc". Ảnh: ROX Group

Thời gian qua, tập đoàn triển khai nhiều chính sách ưu tiên phúc lợi và cân bằng đời sống cho người lao động. Một số quyền lợi được áp dụng như bảo hiểm sức khỏe toàn diện ROX Care với hỗ trợ bảo lãnh viện phí, cơ chế đồng chi trả khi điều trị, hay ngày nghỉ hưởng lương đúng dịp sinh nhật.

Song song đó là các chương trình gắn kết nội bộ tổ chức xuyên suốt trong năm, mỗi hoạt động đều được thiết kế theo chủ đề định hướng của từng giai đoạn nhằm tạo sự thống nhất trong mục tiêu phát triển.

Đại diện doanh nghiệp nhận chứng nhận top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025. Ảnh: ROX Group

Theo Anphabe, tổ chức thực hiện khảo sát đánh giá Thương hiệu nhà tuyển dụng, chỉ 12 doanh nghiệp đạt chuẩn theo bộ tiêu chí đánh giá năm nay. ROX Group nổi bật ở nhóm doanh nghiệp có văn hóa đề cao sự cân bằng công việc, cuộc sống và duy trì giờ làm việc linh hoạt. Tập đoàn cho biết triết lý vận hành dựa trên các giá trị khuyến khích nhân sự chủ động, trách nhiệm và hiện diện tích cực ở nơi làm việc lẫn trong đời sống cá nhân.

Văn hóa học tập cũng được duy trì với tần suất lớn. Từ quý IV/2024 đến nay, ROX Group đã tổ chức 3.927 lớp đào tạo với khoảng 12.000 lượt nhân sự tham gia, trong đó 40% theo hình thức trực tuyến. Riêng năm 2025, số lớp đào tạo nội bộ dự kiến gần 4.000. Các nội dung tập trung vào tư duy làm việc với công nghệ mới, kỹ năng ứng dụng AI và quản trị dữ liệu.

Năm nay ROX Group tổ chức gần 4.000 lớp đào tạo nội bộ. Ảnh: ROX Group

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong vận hành, ứng dụng công nghệ vào công việc được xem là yếu tố giúp môi trường làm việc của ROX tối ưu hơn và nâng hiệu suất. Đại diện tập đoàn cho rằng bối cảnh thị trường lao động thay đổi bởi công nghệ đặt ra yêu cầu mới cho tổ chức, và việc liên tục được vinh danh là tín hiệu cho thấy chiến lược nhân sự đang đi đúng hướng.

Theo doanh nghiệp, sự ghi nhận từ thị trường lao động phản ánh mức độ hài lòng của đội ngũ cũng như giá trị cốt lõi mà tập đoàn theo đuổi gần ba thập kỷ: đặt con người làm trọng tâm, đổi mới trong quản trị và xây dựng hệ sinh thái phúc lợi thực chất. Đây được xem là nền tảng để ROX Group bước vào giai đoạn phát triển mới khi chạm mốc 30 năm hoạt động.

Song Anh