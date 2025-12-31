Routine khai trương khu phức hợp thời trang 4.500 m2

TP HCMRoutine U Space được định vị là khu phức hợp mua sắm, có diện tích 4.500 m2, quy tụ nhiều thương hiệu và loạt không gian trải nghiệm.

Routine ra mắt U Space tại phường Hòa Hưng, TP HCM ngày 26/12, thu hút đông đảo khách tham quan. Đại diện doanh nghiệp cho biết sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển, đồng thời giới thiệu tổ hợp mua sắm trải nghiệm, kết hợp thời trang, nghệ thuật và phong cách sống trong một hệ sinh thái.

Cửa hàng Routine U Space 583 Sư Vạn Hạnh trong ngày khai trương. Ảnh: Routine

Routine U Space triển khai chuỗi hoạt động liên tục, từ mua sắm, cá nhân hóa sản phẩm tại khu in áo custom "Printed For U", thưởng thức cà phê, ẩm thực đến check-in nhận quà. "Mỗi khu được thiết kế sáng tạo nhằm giữ chân khách lâu hơn, khuyến khích họ khám phá đa khu vực", người đại diện nói.

Thử thách chủ đề "U Map - Check-in nhận quà" tấp nập người ra vào. Khi khám phá các trạm, khách hàng có thể chụp lưu niệm ở những góc decor bắt mắt, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ để nhận combo quà tặng giới hạn (áo thun Routine, túi tái chế, tất, móc khóa, bánh ngọt, cà phê hay kem). Theo đại diện doanh nghiệp, hoạt động này góp phần kết nối các khu vực, đem đến trải nghiệm mua sắm trọn vẹn, giàu cảm xúc.

Ban tổ chức còn triển khai Routine U Space Fashion Show, thể hiện rõ định hướng phát triển không gian bán lẻ trải nghiệm. Thay vì tách biệt buổi trình diễn khỏi khu bán hàng, show diễn ra ngay tại U Space, xóa nhòa ranh giới giữa trải nghiệm mua sắm và thưởng thức thời trang.

Diễn viên Ma Ran Đô và nhiều khách tham gia loạt nhiều hoạt động nhận quà dịp khai trương. Ảnh: Routine

Show quy tụ nhiều người mẫu như quán quân The Face Vietnam Mạc Trung Kiên, Cao Ngân - á quân Vietnam’s Next Top Model TyhD, Vũ Mỹ Ngân, Giang Phùng, Bảo Ngọc. Các bộ sưu tập được giới thiệu vừa nhằm mục đích trưng bày, vừa kể câu chuyện phong cách sống, cá tính cùng tinh thần sáng tạo của từng thương hiệu.

Trên sàn catwalk, Routine giới thiệu Love Mark Collection - bộ sưu tập dành cho mùa lễ hội, đề cao vẻ mềm mại, ấm áp, thoải mái, kết nối và "chất riêng" của người mặc. Thương hiệu The 31 theo đuổi phong cách sang trọng, chủ nghĩa tối giản là nền tảng nhưng được xử lý khéo léo để tránh sự đơn điệu.

Trong khi đó, Victim of the Prime mang đến những thiết kế cá tính, phom dáng táo bạo. Ten Eleven nhấn mạnh tinh thần street style với thiết kế giàu năng lượng, đại diện cho nhịp sống sôi động và cá tính của giới trẻ hiện nay. Mamachéri tung loạt trang phục dành cho mẹ, tập trung sự thoải mái, thấu hiểu trong từng chi tiết.

Qua fashion show, đại diện Routine U Space muốn truyền thông điệp: thời trang không chỉ là sản phẩm, mà còn là công cụ kết nối cảm xúc và cộng đồng. Đây cũng là cách thương hiệu gia tăng giá trị trải nghiệm, biến không gian bán lẻ thành điểm đến văn hóa, sáng tạo dành cho giới trẻ thành thị.

U Space Fashion Show quy tụ nhiều người mẫu, khách mời. Ảnh: Routine

U Space được xây dựng theo mô hình tổ hợp đa thương hiệu - nơi nhiều nhãn thời trang, phụ kiện và lifestyle hiện diện trong một không gian chung. Bên cạnh Routine, sự góp mặt của The 31, Ten Eleven, Victim of the Prime, Spoiled, Mamachéri, Very Nice Bracelet, Waa... tạo bức tranh đa dạng về phong cách lẫn nhóm khách.

Xen kẽ giữa các gian hàng thời trang là những điểm dừng quen thuộc, điển hình là Là Việt Coffee, Lemoon Bakery, Italo, Hoa Thông Brewing Co hay photobooth VN (+84) Memories. Cách sắp xếp này vừa kéo dài thời gian trải nghiệm của khách hàng, vừa tăng khả năng tương tác giữa các thương hiệu.

"Routine U Space hướng đến hệ sinh thái trải nghiệm - nơi mua sắm, ẩm thực, nghệ thuật song hành. Hy vọng đây là điểm đến mới của cộng đồng yêu thời trang, phong cách sống tại TP HCM", đại diện doanh nghiệp nói thêm.

Đông Vệ