Rosé và dàn sao mặc mốt đồ ngủ đi xem thời trang

Từ đầu tháng 9 tới nay, nhiều ngôi sao thế giới đổ về bốn tuần lễ thời trang lớn nhất hành tinh gồm New York, London, Milan và Paris Fashion Week. Trước show Saint Laurent, Naomi Watts tới ủng hộ buổi ra mắt bộ sưu tập của Ferragamo. Diễn viên mặc áo len và chân váy tối giản tông đen trắng.