Rosé và dàn sao mặc mốt đồ ngủ đi xem thời trang

Xuất hiện trong show Xuân Hè 2026 của nhà mốt Pháp, Rosé chọn bộ áo liền quần satin xanh ngọc đắp ren. Để biến thành trang phục có thể mặc ngoài, thiết kế thêm một dải lụa dài phía sau. Ca sĩ phối áo với sandals cùng tông và tất da chân, trang điểm bọng mắt cười.
Diễn viên Zoë Kravitz kết hợp váy ngủ vàng và áo khoác thể thao. Từ mùa mốt trước, Saint Laurent đẩy mạnh mốt mặc đồ ngủ như trang phục thường.
Ca sĩ Charli XCX phối bộ đồ tông nóng với giày mũi siêu nhọn.
Từ đầu tháng 9 tới nay, nhiều ngôi sao thế giới đổ về bốn tuần lễ thời trang lớn nhất hành tinh gồm New York, London, Milan và Paris Fashion Week. Trước show Saint Laurent, Naomi Watts tới ủng hộ buổi ra mắt bộ sưu tập của Ferragamo. Diễn viên mặc áo len và chân váy tối giản tông đen trắng.
Siêu mẫu Laetitia Casta gây chú ý với bộ váy lưới khoe nội y.
Thay vì trang phục dự tiệc sang trọng, minh tinh Julianne Moore tạo vẻ khác biệt bằng cả "cây" denim của Bottega Veneta.
Ở show của Giorgio Armani, Cate Blanchett (phải) chọn quần suông và áo khoác ánh kim.
Sao Mai
Ảnh: WWD