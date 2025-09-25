Rose Residence giải bài toán đầu tư với vốn dưới 1,9 tỷ tại Hải Phòng

Rose Residence do Hoang Huy Group phát triển tại phường Lê Chân gồm các căn hộ dưới 1,9 tỷ đồng cùng gói hỗ trợ vay tới 70% và ưu đãi lãi suất 0% trong 24 tháng.

Trong thị trường bất động sản, lợi thế của doanh nghiệp bản địa không chỉ nằm ở quỹ đất hay kinh nghiệm triển khai, mà còn là sự am hiểu văn hóa, lối sống và nhu cầu thực của khách hàng. Gắn với quá trình đô thị hóa của Hải Phòng, Hoang Huy Group chuyển hóa lợi thế này vào Rose Residence - tòa căn hộ cao cấp nhất trong quần thể Hoang Huy Commerce.

Phối cảnh dự án Rose Residence tại khu đô thị Hoang Huy Commerce. Ảnh: Hoàng Huy

Dự án tọa lạc tại giao lộ Võ Nguyên Giáp - Thiên Lôi, trung tâm phường Lê Chân, nơi đã hiện hữu cộng đồng dân cư và hệ tiện ích đô thị. Vị trí này giúp cư dân thuận tiện kết nối tới siêu thị Aeon Mall, hệ thống bệnh viện quốc tế, trường học liên cấp và các đầu mối hành chính.

Danh mục căn hộ tập trung vào loại hình 1-2 phòng ngủ, thiết kế tối ưu diện tích và công năng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng: người độc thân, gia đình trẻ hoặc khách thuê làm việc tại khu vực trung tâm. Cách tiếp cận đúng nhu cầu còn thể hiện ở hệ tiện ích được lựa chọn trên tiêu chí sử dụng thường xuyên và bền vững như bể bơi vô cực ngoài trời tích hợp truyền âm dưới nước, phòng gym, không gian làm việc chung, trường mầm non nội khu, sân golf mini... đáp ứng trải nghiệm sống khép kín theo chuẩn nội đô.

Không gian căn hộ mẫu 2 phòng ngủ tại Rose Residence. Ảnh: Hoàng Huy

Điểm nhấn của Rose Residence nằm ở bài toán dòng tiền. Chủ đầu tư công bố chiết khấu tới 7%; hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị căn hộ; lãi suất 0% trong 24 tháng; tiến độ thanh toán khoảng 2% mỗi tháng, tương đương từ 30 triệu đồng một tháng tùy giá trị từng căn.

Lấy ví dụ, với căn hộ giá 1,5 tỷ đồng, mức thanh toán khoảng 2% mỗi tháng tương đương 30 triệu đồng. Phần vốn tự có 30% khoảng 450 triệu đồng, phần còn lại được ngân hàng giải ngân theo tiến độ, trong thời gian ưu đãi lãi suất 0%. Với căn hộ cận mức 1,9 tỷ đồng, dòng tiền hàng tháng theo tiến độ khoảng 38 triệu đồng; tỷ lệ vốn tự có 30% tương đương tối đa 570 triệu đồng...

"Việc chi phí lãi vay 0% trong 24 tháng giúp người mua ở thực chủ động sắp xếp ngân sách gia đình; còn với nhà đầu tư, đây là khoảng thời gian để chờ đợi mặt bằng giá và tỷ lệ lấp đầy của khu vực vận động theo chu kỳ thị trường", đại diện tập đoàn Hoàng Huy chia sẻ thêm.

Bể bơi vô cực ngoài trời với công nghệ truyền âm dưới nước, không gian thư giãn cao cấp tại Rose Residence. Ảnh: Hoàng Huy

Với mức giá dưới 1,9 tỷ đồng và chính sách tài chính linh hoạt, Rose Residence hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một nơi ở nội đô đủ tiện ích, đồng thời mở ra lựa chọn đầu tư và dư địa khai thác cho thuê của khu trung tâm Lê Chân.

Song Anh