Rosamund Pike hóa thân phù thủy quyền năng

Minh tinh Rosamund Pike đóng vai chính - phù thủy Moiraine - trong loạt phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng “The Wheel of Time”.

Ngày 2/9, Amazon tung teaser hé lộ tạo hình của Aes Sedai - nhóm phù thủy nữ dùng phép thuật để giữ hòa bình xuyên lục địa. Pike vào vai Moiraine, một Aes Sedai đến làng Two Rivers để tìm người có tiềm năng giải cứu thế giới.

Video bắt đầu bằng giọng kể của Moiraine, giải thích bản chất phép thuật và cách The Wheel of Time (Bánh xe thời gian) vận hành. Trước đây One Power - nguồn năng lượng tạo ra thế giới - được chia làm hai nửa dành cho nam và nữ. Tuy nhiên, phía đàn ông biến chất, gọi là Red Ajah, tìm cách dùng bạo lực để chiếm One Power. Moiraine thuộc phe Blue Ajah, nhóm chính nghĩa đứng ra bảo vệ thế giới.

Teaser phim 'The Wheel of Time' Phim phát trực tuyến trên Amazon Prime từ ngày 19/11. Video: Youtube Amazon Prime Video

Các chi tiết phim được giới thiệu. Bối cảnh ngôi làng giả tưởng Two Rivers là nơi yên bình với sông suối và những cánh rừng. Bộ ba nhân vật Rand (Josha Stradowski), Mat (Barney Harris) và Perrin (Marcus Rutherford) đang trò chuyện vui vẻ trong quán rượu. Nhiều nhân vật liên quan đến cốt truyện xuất hiện, khó phân biệt chính - tà. Ngoài ra, phim có những cảnh chiến trận, sử dụng phép thuật gợi nhớ các series nổi tiếng như The Hobbit, The Lord Of The Rings hay Game Of Thrones.

Loạt phim do Rafe Judkins phát triển, gồm tám tập, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Robert Jordan. Theo Amazon, tác phẩm trung thành nguyên tác, kể về hành trình vòng quanh thế giới của Moiraine và nhóm bạn năm người, một trong số đó được tiên tri là Dragon Reborn - kẻ sẽ cứu hoặc tiêu diệt nhân loại trong tương lai. Ngoài Rosamund Pike, dàn diễn viên có: Madeleine Madden, Zoe Robins, Daniel Henney, Michael McElhatton, Álvaro Morte...

Sinh năm 1979, Rosamund Pike là diễn viên người Anh bắt đầu sự nghiệp với vai Bond Girl trong Die Another Day (2002). Cô từng tham gia nhiều phim như Pride & Prejudice (2005), Fracture (2007), An Education (2009), Johnny English Reborn (2011)... Minh tinh vụt sáng ở Hollywood nhờ Gone Girl (2015), giúp cô nhận một đề cử "Nữ chính xuất sắc" tại Oscar 2015. Năm nay, Pike gây tiếng vang với vai diễn trong I Care A Lot, thắng giải Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

The Wheel of Time là loạt tiểu thuyết sử thi giả tưởng nổi tiếng của tác giả Mỹ Robert Jordan, gồm 15 phần, bắt đầu ra mắt từ năm 1990. Tác phẩm được đánh giá cao vì pha trộn nhiều yếu tố thần thoại châu Âu và châu Á. Kể từ tập tám, bộ truyện liên tục đứng đầu danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times. Năm 2017, tác phẩm đạt kỷ lục là tiểu thuyết sử thi giả tưởng bán chạy nhất kể từ The Lord Of The Rings (Chúa tể của những chiếc nhẫn).

Sơn Phước (Theo EW)