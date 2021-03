Rosamund Pike - 'hoa hồng gai' của Hollywood

Diễn viên Rosamund Pike diễn cảnh thoát hiểm khi xe hơi bị chìm xuống nước mà không cần đóng thế trong "I Care a Lot".

Rosamund Pike mới đây thắng giải Quả Cầu Vàng 2021, hạng mục "Nữ chính xuất sắc dòng phim hài - nhạc kịch" với phim I Care A Lot. Màn trình diễn của cô trong vai Marla - người giám hộ lợi dụng kẽ hở luật pháp Mỹ để trục lợi từ những người già - được các trang The Guardian, Variety, Los Angeles Times đánh giá cao.

Traielr I Care a Lot Trailer "I Care a Lot", Rosamund Pike xuất hiện từ 0:01. Video: Netflix.

Pike nói trên Los Angeles Times: "Marla là kiểu vai diễn tôi luôn muốn thể hiện. Cô ta có nhiều nét đối lập: mưu mô nhưng luôn tỏ ra tử tế, lừa gạt tất cả nhưng chỉ chung tình với một người. Tôi luôn cần dạng vai gai góc trong sự nghiệp". Trên Vogue, Rosamund Pike nói cá tính của Marla được cô lấy cảm hứng từ hình mẫu Suzanne Stone (Nicole Kidman đóng) trong To Die For hay Elizabeth Holmes - nữ doanh nhân Mỹ bị cáo buộc lừa hơn hàng trăm triệu USD từ các nhà đầu tư cho sản phẩm y tế. Pike tập đạp xe, rèn luyện thể lực để phù hợp ngoại hình nhân vật. Cô cũng dành nhiều thời gian tập bơi để tự đóng cảnh thoát hiểm dưới nước.

Rosamund Pike sinh ngày 27/01/1979 tại London. Cha mẹ cô là ca sĩ opera nên Pike từ nhỏ được tiếp xúc nghệ thuật. Trái với mong đợi nối gót gia đình trở thành nghệ sĩ trên sân khấu, Pike mắc chứng stage fright (sợ sân khấu), cảm thấy khó khăn khi tham gia những loại hình diễn xuất trước công chúng, theo OffCamera. Vì vậy, cô chọn phim ảnh, nơi chỉ phải đối diện với máy quay.

Pike chào sân điện ảnh trong vai "Bond girl" Miranda Frost, phim Die Another Day (2002). Hậu trường của buổi casting được Indiewire kể lại năm 2018 cho thấy cá tính của diễn viên bộc lộ từ những ngày đầu vào nghề. Pike được yêu cầu mặc đồ lót do đoàn phim cung cấp. Tuy nhiên, cô quyết không chiều ý, mặc bộ đầm dài - mượn của mẹ - đến buổi casting. Cô nói: "Tôi không biết lúc đó mình lấy đâu ra can đảm để từ chối phía casting. Tuy nhiên, tôi có những quy tắc riêng không ai được phép thay đổi. Bất ngờ, phía casting vẫn chấp nhận để tôi vào vai". Sau bộ phim về James Bond, sắc vóc và khả năng diễn xuất của Pike được nhiều nhà làm phim để mắt.

Rosamund Pike Diễn xuất của Rosamund Pike (xuất hiện từ 0:01) trong "Die Another Day". Video: MGM.

Năm 2011, nữ diễn viên phản đối quyết định photoshop vòng một của mình trong poster phim Johnny English. Pike khi đó giải thích trên Mirror những hình ảnh được chăm chút quá mức khiến diễn viên "quên mất mình thực sự trông thế nào", từ đó ảnh hưởng đến cảm xúc khi đóng phim.

Vai Amy Dunne phim Gone Girl (2014) đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Rosamund Pike. Cô đóng người phụ nữ hiểm ác, lên kế hoạch trả thù chồng ngoại tình. New York Times nhận định Pike hóa thân Amy một cách thuyết phục từ khí chất đến từng điệu bộ, cử chỉ nhỏ. Phim đem về cho cô đề cử "Nữ chính xuất sắc" của hàng loạt giải thưởng lớn như Quả Cầu Vàng, BAFTA, Screen Actors Guild và Oscar.

Tạo hình Rosamund Pike trong "Gone Girl". Ảnh: 20th Century.

Đến A Private War (2018), Pike vào vai phóng viên chiến trường Marie Colvin. Màn hóa thân của diễn viên thuyết phục đến mức Paul Conroy - đồng nghiệp của phóng viên quá cố - phải thốt lên: "Cứ như bạn tôi hiện về trong chốc lát vậy", theo The Guardian. Năm 2020, Rosamund Pike vào vai nhà hóa học lẫy lừng Marie Curie trong Radioactive. Theo EW, Pike không diễn một Curie theo khuôn mẫu, mà khai thác những khía cạnh phức tạp khác của nhà khoa học. Curie của Rosamund bùng nổ, nổi loạn, bị giằng xé bởi nhiều quyết định trong đời.

Gai góc trên màn ảnh, ngoài đời Rosamund Pike toát ra sự ngọt ngào và dịu dàng, theo Backstage. Cây bút Casey Mink cho biết người đối diện có thể ngạc nhiên với chất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm của minh tinh. Pike nói cô khác hoàn toàn nhân vật của mình bởi công việc đóng phim là trải nghiệm mang đến hứng thú.

Rosamund Pike (phải) cùng chồng - doanh nhân Robie Uniacke - sống kín tiếng ở Islington, Anh cùng hai con. Ảnh: EW.

Cô nói: "Đừng ngại trải nghiệm, cũng đừng lo sợ người khác nghĩ xấu về mình. Trong hành trình sắp tới của cuộc đời, hãy mở lòng với những ai muốn cùng mình thay đổi, thay vì những kẻ bắt chúng ta phải thay đổi vì họ. Mỗi ngày trôi qua, hãy biết ơn vì mình được diễn xuất, thay vì lúng túng không biết chọn màu son gì".

Phúc Nguyễn