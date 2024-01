Rosamund Pike dùng mạng che mặt sau tai nạn

CaliforniaTới Quả Cầu Vàng 2024, diễn viên Rosamund Pike dùng mạng che đi khuôn mặt bị dập sau tai nạn.

Rosamund Pike ở Quả Cầu Vàng 2024 Rosamund Pike nói về tai nạn trượt tuyết với phóng viên của tờ Variety tại Quả Cầu Vàng 2024. "Tôi bị tai nạn trượt tuyết đúng kỳ nghỉ Giáng Sinh vừa qua. Đó là điều không hề muốn vì lễ trao giải Quả Cầu Vàng sẽ diễn ra sáng 8/1 (giờ Hà Nội). Khuôn mặt của tôi bị thương ngày 26/12 và tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó", cô cho biết. Video: Variety, Pagesix

Theo Harper's Bazaar, ngôi sao Gone Girl được khen ngợi với màn biến tấu thời trang tinh tế. Bước lên thảm đỏ lễ trao giải, cô diện đầm ren đen của Dior dòng Haute Couture, kết hợp mạng che mặt đồng điệu.

Rosamund Pike nói với Variety: "Chiếc mạng là một tấm màn bảo vệ cho dịp này. Tôi đã gặp tai nạn trượt tuyết vào dịp Giáng sinh, khiến khuôn mặt bị dập". Nữ diễn viên cho biết may mắn không có vết thương hở, nhưng mặt cô vẫn đỏ và sưng. Tại buổi lễ năm nay, Pike tranh giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong Saltburn.

Rosamund Pike, 44 tuổi, là diễn viên người Anh bắt đầu sự nghiệp với vai Bond Girl trong Die Another Day (2002). Cô từng tham gia nhiều phim như Pride & Prejudice (2005), Fracture (2007), An Education (2009), Johnny English Reborn (2011). Minh tinh vụt sáng ở Hollywood nhờ Gone Girl (2015), giúp cô nhận một đề cử Nữ chính xuất sắc tại Oscar 2015. Năm 2021, Pike thắng giải Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp với vai diễn trong I Care A Lot.

Họa Mi (theo Harper's Bazaar)