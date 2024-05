Rory McIlroy ly hôn

MỹChủ nhân bốn major trong 26 cup trên PGA Tour Rory McIlroy vừa nộp đơn ly hôn vợ Erica Stoll sau bảy năm chung sống và có một con gái.

McIlroy nộp hồ sơ ly hôn cũng như đăng ký luật sư Thomas Sasser bảo vệ quyền lợi tại tòa án quận Palm Beach, Florida. Sasser từng đại diện Tiger Woods khi anh ly hôn Elin Nordegren hồi 2010.

Các đại diện của McIlroy nói thân chủ cũng như Stoll từ chối phát biểu về vấn đề hôn nhân, mong dư luận tôn trọng quyền riêng tư khi cả hai sắp chia tay.

McIlroy bế con gái Poppy đi cạnh Erica sau cuộc thi Par 3 Contest trước thềm major The Masters 2022 trên sân Augusta National. Ảnh: USA Today

McIlroy lần đầu gặp Erica hồi 2012. Khi đó, cô nằm trong ban tổ chức giải Ryder Cup, yêu cầu xe cảnh sát hộ tống để giúp McIlroy kịp giờ đấu hố tay đôi trong ngày cuối giải sau khi golfer Ireland hỏng đồng hồ báo thức.

Sau lần ấy, cả hai giữ quan hệ bạn bè, còn McIlroy đã có bạn gái là siêu sao quần vợt nữ Caroline Wozniacki. Tuy nhiên, McIlroy và Wozniacki hủy hôn ước hồi 2014, từ đó cựu số một thế giới tiến tới tình yêu với Erica. Sau ba năm hẹn hò, McIlroy và Erica tổ chức lễ cưới với hơn 200 khách tại lâu đài Ashford ở Ireland vào tháng 4/2014.

Đến 2020, McIlroy trở thành bố khi Erica sinh con gái Poppy.

McIlroy nộp đơn ly hôn ngay sau khi ẵm cup Wells Fargo Championship 2024, lần thứ tư trong lịch sử giải và lần thứ 26 trên PGA Tour.

Tuần này, McIlroy tranh major PGA Championship trên sân Valhalla ở Kentucky. Sự kiện danh giá này do Hiệp hội golf nhà nghề Mỹ chủ trì, ghi McIlroy vô địch kỳ đấu 2012 và 2014, trong đó kỳ sau cũng ở Valhalla. Ngoài ra, anh còn sở hữu major US Open 2011 cùng The Open 2014. Tuy nhiên, McIlroy chưa đạt mốc grand slam trong golf vì thiếu Masters.

McIlroy hiện đứng thứ hai bảng golf chuyên nghiệp thế giới (OWGR), sau Scottie Scheffler, người Mỹ. Tổng thời gian McIlroy giữ đỉnh OWGR là 122 tuần.

Quốc Huy