Rory McIlroy bứt phá ở Masters 2026

MỹSau khi đứng T1 cùng Sam Burns, golfer người Bắc Ireland Rory McIlroy vươn lên độc chiếm vị trí dẫn đầu ở điểm -12 với cách biệt sáu gậy sau vòng 2 Masters 2026.

McIlroy dự giải năm nay với vị thế đương kim vô địch, và nhanh chóng thể hiện uy lực khi kết thúc vòng 1 ở vị trí T1 (điểm -5) với Sam Burns. Vòng 2, anh vẫn đứng T1 khi bước vào hố 12, vốn là "ải" par3 khiến nhiều ngôi sao lớn sảy chân. Nhưng lần này, cựu số một thế giới ghi birdie sau khi phát bóng vào cách lỗ 2,1 mét.

Mcilroy trên green của hố 18 sân Augusta National, bang Georgia, Mỹ ngày 10/4/2026. Ảnh: Reuters

Sáu hố sau cùng, McIlroy ghi năm birdie, trong đó hố áp chót khiến khán giả reo hò vang dội bằng cú chip vào lỗ dù anh đứng cách 27 mét và không thấy mục tiêu. McIlroy nói khuất tầm nhìn nhưng anh biết cú chip hẳn mang lại kết quả tốt vì "mọi người trên khán đài đều đứng dậy cổ vũ".

Ba tuần trước giải, McIlroy nhiều lần đánh tập ở Augusta National, chủ yếu luyện các cú tầm gần và gạt bóng. Golfer người Bắc Ireland cho biết quãng thời gian đó rất hữu ích, và nó đã được chứng với cú chip ở hố 17 cũng như hiệu suất gạt bóng (27 cú cho vòng 1 và 24 cú cho vòng 2).

Nhờ phong độ xuất thần ở vòng 2, McIlroy đẩy điểm giải lên -12 và tạo được lợi dẫn áp đảo. Anh thậm chí lập kỷ lục dẫn xa nhất sau 36 hố trong lịch sử Masters. Trước đó, kỷ lục ở mức năm gậy do sáu golfer xác lập trong đó chỉ người đầu tiên là Harry Cooper không thể lên ngôi vô địch, tại Masters 1936.

Giờ đây, McIlroy đang có cơ hội trở thành golfer thứ tư thắng hai kỳ Masters liên tiếp, sau Jack Nicklaus (1965-1966), Nick Faldo (1989-1990) và Tiger Woods (2001-2002).

Masters 2026 có 91 golfer, tiếp tục theo nguyên tắc lấy top hoặc T50 qua đó xác định điểm cắt loại ở mức +4. Với mốc này, cả sáu golfer nghiệp dư và sáu cựu vô địch tuổi từ 50 trở lên phải dừng bước, bên cạnh các tên tuổi đáng gờm như J.J Spaun, Bryson DeChambeau, Cameron Smith, Daniel Berger, Zach Johnson.

Ra mắt năm 1934, Masters là sự kiện trẻ nhất trong bộ tứ major golf nam thế giới, sau The Open (1860), US Open (1895) và PGA Championship (1916). Dù vậy, giải khét tiếng kén chọn và giàu truyền thống độc đáo nhất. Trong lịch sử sự kiện này, huyền thoại Jack Nicklaus với biệt danh "Gấu vàng" hiện giữ kỷ lục 6 lần vô địch.

Quốc Huy