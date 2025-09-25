Rooney: 'Tôi không ghét Ronaldo, cậu ấy là thiên tài'

AnhWayne Rooney khẳng định không có hiềm khích với Cristiano Ronaldo, đồng thời thừa nhận không thể chọn giữa đồng đội cũ và Lionel Messi trong cuộc tranh luận ai là cầu thủ vĩ đại hơn.

Rooney và Ronaldo từng là đối tác ăn ý trên hàng công của Man Utd giai đoạn 2004-2009, cùng nhau giành ba chức vô địch Ngoại hạng Anh và một Champions League. Dù từng vướng vào lùm xùm ở World Cup 2006, khi Ronaldo bị cho là tác nhân khiến Rooney nhận thẻ đỏ trong trận tứ kết gặp Bồ Đào Nha, cựu đội trưởng tuyển Anh khẳng định mối quan hệ giữa họ luôn tốt đẹp.

"Mọi người nghĩ tôi ghét Ronaldo, nhưng tôi yêu cậu ấy. Ronaldo là một thiên tài và những gì cậu ấy làm được là điều phi thường. Thực tế, tôi và Ronaldo rất thân thiết", Rooney chia sẻ trên podcast Rio Ferdinand Presents.

Rooney (trái) và Ronaldo khi còn là đồng đội tại Man Utd giai đoạn 2004-2009. Ảnh: PA

Cựu tiền đạo 39 tuổi cũng giải thích lý do khiến anh thường bị hiểu lầm là thiên vị Messi. Theo anh, Messi có phần nhỉnh hơn về sự sáng tạo và khả năng đi bóng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh coi nhẹ Ronaldo.

"Ronaldo là một sát thủ", Rooney cho biết. "Tôi chỉ nói rằng Messi có thêm chút gì đó trong cách chơi, còn Ronaldo thì tuyệt vời theo một cách khác. Nếu phải chọn, tôi không thể nghiêng hẳn về ai, bởi họ là hai cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá".

Tiền đạo huyền thoại của Man Utd sau đó nhấn mạnh thêm sự ngưỡng mộ dành cho cả hai siêu sao. "Messi mang đến sự bay bổng, Ronaldo mang đến sức hủy diệt. Ronaldo đã 40 tuổi nhưng những gì cậu ấy làm được thật đáng kinh ngạc. Tôi không thể nói một lời nào không hay về cậu ấy", Rooney bày tỏ.

Rooney sinh ra ở thành phố Liverpool, trưởng thành từ lò đào tạo Everton. Anh ra mắt đội một ngày 17/8/2002, kiến tạo bàn thắng của Mark Pembridge trong trận hòa Tottenham 2-2, khi chưa tròn 17 tuổi.

Hai năm sau, Rooney gia nhập Man Utd với giá 40 triệu USD. Trong 13 mùa khoác áo đội chủ sân Old Trafford, anh lập kỷ lục ghi nhiều bàn nhất lịch sử CLB với 253 bàn, đoạt 16 danh hiệu, trong đó có năm Ngoại hạng Anh và một Champions League. Rooney trở lại Everton hè 2017, khi không còn nằm trong kế hoạch của HLV Jose Mourinho. Một năm sau anh sang Mỹ đầu quân cho DC United tại MLS, rồi giải nghệ.

Rooney, Keane và Ferdinand (từ phải qua trái) khi còn cùng đá cho Man Utd. Ảnh: Sky Sports

Trong cùng cuộc trò chuyện với đồng đội cũ Rio Ferdinand, Rooney cho rằng anh và cựu tiền vệ Roy Keane sẽ khó tồn tại ở Man Utd hiện tại vì sự thay đổi văn hóa trong phòng thay đồ. "Chúng tôi sẽ bị cắt hợp đồng", anh bày tỏ. "Một số điều từng nói trong phòng thay đồ ngày xưa chắc chắn không thể chấp nhận ở thời nay. Bây giờ, nếu góp ý thẳng thắn cho đồng đội, bạn dễ bị coi là bắt nạt".

Cựu đội trưởng tuyển Anh cho rằng những cuộc tranh luận gay gắt, thậm chí lời trách móc, từng giúp anh và các đồng đội giữ được sự tập trung và khát khao chiến thắng. Nhưng trong vai trò huấn luyện, khi lần lượt dẫn dắt Derby County, D.C. United, Birmingham, Plymouth Argyle, anh nhận thấy điều đó đã thay đổi hoàn toàn.

"Có lần tôi phải bỏ ra khỏi phòng thay đồ vì cầu thủ cho rằng góp ý công khai là bắt nạt. Tôi không biết nói gì nữa ngoài việc bảo họ đi tắm. Đó là xã hội bây giờ, bạn phải cân nhắc từng lời, từng tông giọng", Rooney kể.

Rooney và vợ Coleen. Ảnh: Instagram / Coleen Rooney

Huyền thoại người Anh cũng chia sẻ về cuộc sống cá nhân, thừa nhận từng rơi vào khủng hoảng vì rượu trong sự nghiệp cầu thủ trước khi thay đổi nhờ vợ Coleen. "Tôi tin nếu không có cô ấy, tôi đã chết. Coleen nhận ra từ khi tôi 17 tuổi rằng tôi có phần bốc đồng, mê bóng đá nhưng cũng thích tiệc tùng. Cô ấy đã giúp tôi kiểm soát được điều đó và nhờ vậy tôi vẫn ở đây ngày hôm nay", Rooney xúc động nói.

Hồng Duy (theo ESPN, Daily Mail)