Rooney: 'Tôi học từ Van Gaal nhiều hơn bất kỳ HLV nào'

Wayne Rooney cho rằng ban lãnh đạo Man Utd đã quá vội vàng khi quyết định sa thải HLV Louis Van Gaal năm 2016.

"Tôi cảm thấy rất thất vọng khi Van Gaal bị sa thải. Với tôi, được làm việc với ông ấy là một niềm vui tuyệt đối", Rooney nói trong cuốn sách mới xuất bản ở Hà Lan về Louis Van Gaal có tên LvG – The Manager and the Total Person. "Đáng ra Man Utd nên giữ Van Gaal sang mùa thứ ba. Chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Khi đó, tôi cảm thấy mọi thứ đã được cải thiện và cầu thủ bắt đầu hiểu tầm nhìn của Van Gaal. Trong hai năm đó, tôi học được từ Van Gaal nhiều hơn bất kỳ HLV nào khác. Đó là lý do tôi mãi mãi biết ơn ông ấy, không chỉ vì ông ấy trao băng đội trưởng cho tôi, mà còn vì niềm tin mà ông ấy dành cho tôi".

Van Gaal và Rooney mừng chiến thắng ở FA Cup 2016. Ảnh: Reuters.

Man Utd sa thải Van Gaal hè 2016, khi đội bóng vừa giành FA Cup. Theo báo chí Anh, lý do dẫn đến quyết định này là trong hai năm dưới thời HLV người Hà Lan, Man Utd không thể khôi phục danh tiếng như trước, không giành được vé dự Champions League, và cũng vì lối chơi có phần tẻ nhạt.

Rooney nói thêm: "Đội hình chính của chúng tôi đủ mạnh để vào top 4 Ngoại hạng Anh, nhưng một khi gặp chấn thương, chúng tôi gặp rắc rối vì chiều sâu lực lượng không còn tốt như trước".

Sau khi sa thải Van Gaal, Man Utd trải qua hơn hai mùa người khen kẻ chê tương tự dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho. Họ bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer từ cuối năm 2019, nhưng tình hình chung chưa có dấu hiệu cải thiện thực sự so với thời Van Gaal.

Rooney thi đấu cho Man Utd từ năm 2004. Tại sân Old Trafford, anh từng làm việc với bốn HLV gồm Alex Ferguson, David Moyes, Van Gaal và Jose Mourinho mùa đầu. Hiện tiền đạo 34 tuổi làm HLV kiêm cầu thủ ở Derby County.

Trước khi về Man Utd năm 2014, Van Gaal là một trong những HLV giàu thành tích nhất thế giới. Ông từng giành ba chức vô địch Hà Lan, một Champions League, một UEFA Cup với Ajax, hai La Liga với Barca, một chức vô địch Hà Lan với AZ, một Bundesliga và một lần vào chung kết Champions League với Bayern. Với tuyển Hà Lan, ông giành HC đồng World Cup 2014.

