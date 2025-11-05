Rooney: 'Real rất tệ, thiếu ý tưởng'

AnhCựu danh thủ Wayne Rooney chê lối chơi của Real Madrid trong trận thua Liverpool 0-1 ở lượt bốn vòng bảng Champions League.

"Real chơi rất tệ, thiếu quyết liệt và ý tưởng. Họ luân chuyển bóng không đủ nhanh và không tạo được cơ hội", Rooney nói trong chương trình bình luận trận đấu của kênh Amazon Prime.

Trên sân Anfield tối 4/11, Real lép vế về thế trận. Đội 15 lần vô địch châu Âu chỉ dứt điểm bảy lần và trúng đích hai lần. Cuối hiệp hai, họ mới có cơ hội thực sự khi Kylian Mbappe đệm bóng chệch cột. Trong khi đó, Liverpool áp đảo trong phần lớn thời gian, dứt điểm 14 lần và trúng đích bốn lần. Phút 61, từ quả đá phạt của Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister đánh đầu mang lại chiến thắng cho đội bóng Anh.

Mbappe (áo trắng) đi bóng trong trận Real thua Liverpool 0-1 ở lượt bốn vòng bảng Champions League tối 4/11. Ảnh: Reuters

Chỉ nhờ Thibaut Courtois xuất sắc, Real mới không thua sớm và đậm hơn hơn. Thủ môn giành giải Yashin năm 2022 cứu thua tổng cộng 8 lần, trong đó có pha đối mặt Szoboszlai.

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh Liverpool vừa trải qua cơn khủng hoảng phong độ. Trong tám trận trước đó, thầy trò HLV Arne Slot thua đến sáu. Trái lại, Real bước vào trận đấu với thành tích vượt trội, thắng 13 trong 14 trận đầu mùa trên mọi đấu trường, gồm chiến thắng đầy tiếng vang trước Barca ở La Liga cách đây hai tuần.

"Chúng ta phải khen Liverpool", Rooney nói thêm. "Họ đã chơi một trận tuyệt vời trong suốt hơn 90 phút. Họ tưởng như không thể vượt qua Courtois, nhưng đã làm được, và xứng đáng chiến thắng".

Rooney từng chơi cho hai kình địch của Liverpool là Everton và Man Utd. Trong 30 trận gặp đội chủ sân Anfield, cựu danh thủ ghi 7 bàn và kiến tạo 4 lần.

Trận thua Liverpool là thất bại đầu tiên của Real ở vòng bảng Champions League mùa này, sau ba trận thắng Marseille 2-1, Kairat 5-0 và Juventus 1-0. Đội bóng Tây Ban Nha hiện xếp thứ năm với chín điểm, sau Bayern, Arsenal, PSG và Inter. Trong khi đó, Liverpool lên thứ sáu, bằng điểm Real và chỉ kém hiệu số.

Thanh Quý tổng hợp