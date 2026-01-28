Rooney: 'Carrick mừng rơn trước chất lượng của cầu thủ Man Utd'

AnhCựu tiền đạo Wayne Rooney tiết lộ về cuộc nói chuyện với HLV tạm quyền Michael Carrick, trước khi Man Utd thắng ngược Arsenal ở Ngoại hạng Anh.

Hôm 23/1, HLV Carrick và các trợ lý đích thân đến xem đội U18 thi đấu. Một ngày sau đó, họ tiếp tục theo dõi đội U16. Trong các chuyến thăm này, Carrick đều gặp Rooney, đồng đội cũ có con đang chơi cho cả hai đội trẻ của Man Utd.

Tại đây, hai người cùng nhau trò chuyện về tình hình đội một mà Carrick vừa được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền được hai tuần.

"Michael nói với tôi rằng các cầu thủ giỏi như thế nào, và anh ấy cảm thấy cần kết thúc buổi tập sớm vì họ quá xuất sắc và anh ấy muốn kìm nén cảm xúc", Rooney chia sẻ trên chương trình The Wayne Rooney Show. "Và điều đó đã được chứng minh trong trận đấu với Arsenal vừa qua. Một màn trình diễn thực sự đáng kinh ngạc".

HLV Michael Carrick ôm Amad Diallo sau khi Man Utd thắng Arsenal 3-2 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh hôm 25/1. Ảnh: Reuters

Trong trận đấu Arsenal ở vòng 23 Ngoại hạng Anh hôm 25/1, Man Utd bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, bằng chiến thuật và nhân sự hợp lý, họ thắng ngược 3-2 với điểm nhấn là những tuyệt phẩm của Patrick Dorgu cùng Matheus Cunha. Trước đó một tuần, trong trận ra mắt của Carrick, họ cũng gây sốc với chiến thắng 2-0 trước đại kình địch Man City.

Không chỉ lần đầu chen chân vào top 4, các cầu thủ Man Utd cho thấy sự tự tin, chất lượng và hiệu quả khác hẳn thời Ruben Amorim.

Việc Carrick tới thăm các đội U16 và U18 trong tuần huấn luyện đầu tiên cũng thể hiện sự khác biệt với Amorim, người không xem các đội trẻ thi đấu lần nào trong hơn một năm tại vị. Ngoài ra, HLV tạm quyền người Anh còn hồi sinh Kobbie Mainoo, người đá chính cả hai trận thắng kể trên. Trước đó, tiền vệ 20 tuổi liên tục bị Amorim đẩy lên ghế dự bị, thậm chí phải ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

"Toàn bộ ban huấn luyện đội một và nhiều quan chức khác đều đến xem đội trẻ. Như tôi từng đề cập nhiều lần, đó là sự kết nối với học viện", Rooney nói thêm. "Điều này từng làm nên sự khác biệt lớn trong quá khứ. Theo tôi, họ đã tiến một bước trong việc đưa Man Utd trở lại gần hơn với thời hoàng kim. Tôi thực sự hài lòng với khởi đầu của Michael".

Carrick và Rooney giành Europa League với Man Utd năm 2017. Ảnh: Man Utd

Theo hợp đồng, Carrick sẽ dẫn dắt Man Utd đến hết mùa 2025-2026. Nhưng theo báo chí Anh, nếu giành vé dự Champions League hoặc thể hiện lối chơi thuyết phục, ông có thể được ký hợp đồng dài hạn.

Khi còn thi đấu, Carrick chơi cho Man Utd từ năm 2006 đến khi giải nghệ vào năm 2018, cùng Rooney giành năm Ngoại hạng Anh, một Champions League và một Europa League. Giữa mùa 2021-2022, ông làm HLV tạm quyền ba trận cho "Quỷ Đỏ", gồm thắng hai và hòa một. Sau đó, ông dẫn dắt đội hạng nhất Boro từ cuối năm 2022 đến tháng 6/2025, thắng 63 trận, hòa 24 và thua 49.

Thanh Quý (theo WRS)