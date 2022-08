Rooney bị chê ghen tị với Ronaldo

AnhBình luận viên Piers Morgan cho rằng Wayne Rooney không nên đưa ra lời khuyên cho Man Utd về việc ngừng sử dụng Cristiano Ronaldo trận gặp Liverpool.

Morgan chỉ ra rằng tỷ lệ thắng của Rooney trong vai trò HLV chỉ là 28%, còn DC United vừa thua Philadelphia 0-6 và đứng chót bảng MLS. "Vì thế tôi đề nghị Rooney đừng đưa ra lời khuyên nào cho HLV khác, và ngừng ghen ăn tức ở với Ronaldo", Morgan viết lên Twitter. "Ronaldo có thể lực, tài năng và sự thành công hơn hẳn Rooney đấy".

Morgan cũng chia sẻ bài viết của Rooney trên Times Sport. Ở đó, HLV DC United viết: "Tôi sẽ không để Ronaldo và Rashford đá với Liverpool. Nếu là Erik ten Hag, tôi sẽ chủ yếu lo ngại về các đội bóng thể hiện khát khao trên sân".

Piers Morgan (góc dưới bên trái) ủng hộ Ronaldo và phản đối Rooney. Ảnh: Sportsmail

Rooney còn giải thích thêm rằng Ronaldo chưa tập nhiều với Man Utd mùa này, nên cần thời gian để đạt thể trạng tốt nhất. Tiền đạo ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Anh và Man Utd còn nói rằng sẽ để Ronaldo ra đi nếu điều đó đúng với nguyện vọng cầu thủ này.

Rooney từng chơi cùng Ronaldo ở Man Utd giai đoạn 2004-2009, trước khi siêu sao Bồ Đào Nha chuyển sang Real Madrid. Tiền đạo Anh từng nhận thẻ đỏ trong trận gặp Bồ Đào Nha ở World Cup 2006, trước khi Ronaldo nháy mắt gây tranh cãi với ban huấn luyện. Nhưng cả hai gạt qua việc đó để cùng nhau đưa Man Utd tới ba danh hiệu Ngoại hạng Anh liên tiếp giai đoạn 2007-2009, cùng chức vô địch Champions League 2008.

Khi đó Rooney là tiền đạo, nhưng thường xuyên phải chơi rộng để tạo điều kiện cho Ronaldo xuất hiện trong cấm địa nhiều hơn và ghi bàn. Trong phỏng vấn với Independent tháng 7/2008, HLV Alex Ferguson nói: "Rooney đã hy sinh bản thân để đội bóng đoạt cú đúp danh hiệu mùa 2007-2008, mà cậu ấy không hề than phiền gì cả. Tôi phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Nhưng cậu ấy sẵn sàng đá trung vệ nếu được tôi yêu cầu".

Rooney giải nghệ năm 2021, sau giai đoạn sa sút phong độ. Còn Ronaldo thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử cuối năm 2020, dù hai người cùng sinh năm 1985.

Morgan là nhà báo, bình luận viên kiêm người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Anh. Ông từng làm giám khảo America's Got Talent giai đoạn 2006-2011 hay Britain's Got Talent 2007-2010. Morgan hâm mộ Arsenal, và hiện có một mục riêng trên báo New York Post và The Sun. Ông từng nhiều lần phỏng vấn độc quyền Ronaldo, và một bài trong đó được ông ghim trên tài khoản Twitter.

Hoàng An