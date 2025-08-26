Rooney: 'Amorim không còn gì để bào chữa'

Cựu tiền đạo Wayne Rooney cho rằng nếu Man Utd không cải thiện được phong độ cho đến tháng 10, HLV Ruben Amorim sẽ chịu áp lực lớn.

Man Utd thua Arsenal 0-1 ở vòng mở màn, rồi để Fulham cầm hòa 1-1 tại Craven Cottage hôm 24/8. Sau hai trận, Man Utd chỉ giành một điểm và tiếp tục bộc lộ những vấn đề kéo dài từ mùa trước.

Rooney nhận định Amorim không còn gì để bào chữa ở mùa giải này. Trên podcast của BBC, cựu tiền đạo và HLV 39 tuổi nói: "Đội bóng đã được đầu tư, còn Amorim đã có các tân binh cần thiết. Bây giờ anh phải bắt đầu nhịp thắng, càng sớm càng tốt. Nếu tình hình không cải thiện đến tháng 10 hay tháng 11, áp lực sẽ rất lớn".

Rooney không dám khẳng định Amorim sẽ là lựa chọn dài hạn của Man Utd. Ảnh: Football365

Hè này, Man Utd chiêu mộ Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Diego Leon, với mục tiêu trở lại đấu trường châu Âu sau khi chỉ cán đích thứ 15 mùa trước. Tuy nhiên, Rooney cho rằng màn trình diễn của "Quỷ Đỏ" đầu mùa này chưa đủ để khẳng định Amorim là lựa chọn lâu dài. "Rất khó nói Amorim sẽ là HLV của Man Utd trong 5 năm tới. Chính anh ấy có lẽ cũng không dám chắc với những gì đã thể hiện", Rooney nói thêm.

Phân tích trận hòa Fulham, Rooney chỉ ra điểm tích cực khi đội bóng nhập cuộc tốt, tạo ra nhiều pha phối hợp đẹp mắt. Tuy nhiên, Man Utd đánh mất thế trận trong hiệp hai, chơi bị động và để đối thủ dễ dàng xuyên phá hàng thủ. "Nhìn cách Fulham vùng lên, tôi nghĩ họ thậm chí có thể thắng", thủ quân Man Utd thời 2014-2017 nói. "Vẫn còn quá nhiều việc Amorim phải làm".

Dù mới qua hai vòng, huyền thoại 39 tuổi cho rằng Man Utd cần bước chạy đà hoàn hảo để xua đi ký ức buồn mùa trước. Vì thế, một trên sáu điểm tối đa là tín hiệu đáng lo ngại với đội bóng.

Trong tuần này, Man Utd sẽ gặp Grimsby ở vòng hai Cúp Liên đoàn, trước khi trở lại Ngoại hạng Anh tiếp Burnley tại Old Trafford. Dĩ nhiên Quỷ Đỏ được kỳ vọng thắng cả hai trận này, thậm chí phải thắng thuyết phục.

Hoàng An (theo MEN)