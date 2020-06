IndonesiaHai con rồng Komodo dài 3 mét dừng lại trận kịch chiến giành quyền giao phối để quay sang tấn công robot lợn rừng chứa camera của đoàn làm phim.

Rồng Komodo xé xác robot lợn rừng

Các nhà làm phim chương trình tài liệu động vật hoang dã Spy in the Wild của BBC dùng camera ngụy trang dưới hình dạng lợn hoang để ghi hình hai con rồng Komodo đực to lớn tranh giành bạn tình trong mùa giao phối trên đảo Komodo, Indonesia. Đôi rồng đực phô diễn sức mạnh bằng những đòn tấn công dữ dội trước khi con rồng chiến thắng vật ghì đối thủ xuống đất, kết thúc trận chiến và đoạt được rồng cái. Nhưng khi hai con rồng Komodo vẫn còn khí thế chiến đấu, robot lợn rừng tới quá gần và thu hút sự chú ý của chúng.

Một con rồng dò xét robot lợn rừng, sau đó dùng đuôi quật nó xuống đất. Mỗi con rồng Komodo đực nặng hơn 90 kg, gấp khoảng 10 lần lợn robot không có khả năng tự vệ. Con robot kém may mắn bị xé rách khi hai con rồng Komodo còn lại nhập cuộc, nhưng vẫn tiếp tục ghi hình. Cuối cùng, lũ rồng nhanh chóng nhận ra không thể ăn được robot lợn rừng và bỏ dở cuộc chiến để quay lại nghi thức ghép đôi. Camera giấu trong con robot rừng lần đầu tiên quay bên trong miệng rồng Komodo, nơi có nọc độc và nước bọt chứa 50 loài vi khuẩn nguy hiểm, trong lúc chúng ngoạm vào mõm lợn.

Chương trình Spy in the Wild của BBC sử dụng hơn 50 robot hình động vật giống thật để ghi hình cận cảnh 40 loài động vật trên khắp thế giới. Những con robot quan sát các hành vi chưa từng thấy trước đây khi các loài động vật tụ tập, kiếm ăn, giao chiến và sinh sản trong môi trường tự nhiên mà không hề biết chúng bị theo dõi.

Rồng komodo có tính chiếm hữu lãnh thổ cao, thường chiến đấu giành quyền thống trị hoặc thu hút sự chú ý từ con cái. Loài bò sát giống khủng long này có thể dài tới 3 mét và nặng 136 - 158 kg, theo vườn thú Smithsonian. Rồng komodo có thể ăn thịt động vật lớn gấp đôi kích thước của chúng bằng cách nhai ngấu nghiến. Các nhà khoa học cho rằng hai tuyến tiết chất độc ở miệng giúp chúng làm tê liệt mục tiêu, sau đó kết liễu mạng sống con mồi trước khi ăn thịt. Con mồi chủ yếu của rồng komodo là hươu Timor hoặc khỉ nhưng chúng có thể săn cả trâu nước.

­An Khang (Theo Sun)